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गांव की बेटी ने कपड़े की गेंद बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, स्टेट लेवल पर हुनर दिखाने की आई बारी

गांव की बेटी ने कपड़े की गेंद बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: लकड़ी के बल्ले और कपड़े से बनी गेंद से खेल की शुरुआत करने वाली तीन बेटियों का सपना पूरा होने वाला है. आदिवासी अंचल के छोटे-छोटे गांव की रहने वाली यह बेटियां राज्य स्तर पर क्रिकेट खेल कर अपना हुनर दिखाएंगी. आदिवासी अंचल के स्कूलों से पहली बार राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बेटियों का चयन हुआ है.

गांव की तीन बेटियों का क्रिकेट के लिए स्टेट लेवल में हुआ चयन