गांव की बेटी ने कपड़े की गेंद बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, स्टेट लेवल पर हुनर दिखाने की आई बारी

गांव की बेटी ने कपड़े की गेंद बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, स्टेट लेवल पर हुनर दिखाने की आई बारी
छिंदवाड़ा में गांव की तीन बेटियों का क्रिकेट के लिए स्टेट लेवल में हुआ चयन, देश के लिए खेलने का है सपना. रिपोर्ट महेंद्र राय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:12 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 10:39 PM IST
छिंदवाड़ा: लकड़ी के बल्ले और कपड़े से बनी गेंद से खेल की शुरुआत करने वाली तीन बेटियों का सपना पूरा होने वाला है. आदिवासी अंचल के छोटे-छोटे गांव की रहने वाली यह बेटियां राज्य स्तर पर क्रिकेट खेल कर अपना हुनर दिखाएंगी. आदिवासी अंचल के स्कूलों से पहली बार राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बेटियों का चयन हुआ है.
गांव की तीन बेटियों का क्रिकेट के लिए स्टेट लेवल में हुआ चयन
न तो उनके गांव में क्रिकेट का मैदान है और न खेलने के लिए उनके पास क्रिकेट किट लेकिन हौसलों के आगे संसाधन भी फीके साबित होते हैं. कभी अपने गांव में लकड़ी का बल्ला और कपड़े की गेंद बनाकर खेलने वाली इन बेटियों को जब स्कूल में क्रिकेट खेलने के साधन मिले तो इन्होंने वह कर दिखाया जो परिवार और स्कूल के लिए किसी सपने से कम नहीं था. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिछुआ खिलाड़ी शिवानी बट्टी एवं शालिनी बुनकर तथा उल्हावाड़ी की प्रतिभावान छात्रा आरुषि यादव का चयन विभागीय राज्य स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हुआ है.
देश के लिए खेलने का सपना, गांव से हुई शुरुआत
शिवानी बट्टी ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि वे टीवी में महिला क्रिकेट टीम का मैच देखती थीं. इस दौरान उन्होंने भी क्रिकेटर बनने का सोच लिया था शुरुआत उन्होंने धीरे-धीरे गांव में की और अपने पापा से लकड़ी का बल्ला बनवाया और कपड़े की गेंद बनाकर खेलना शुरू किया था. जब बाद में वे स्कूल पहुंचीं तो वहां उन्हें स्कूल से क्रिकेट किट मिली उनके खेल शिक्षक ने उन्हें क्रिकेट के गुरु सिखाया. उनका सपना है कि क्रिकेट में वे अपने देश के लिए खेलें.
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झाबुआ और शहडोल में होंगे टूर्नामेंट
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि "आदिवासी विकास विभाग के द्वारा संचालित किए जाने वाले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा और खेल के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है इसी का नतीजा है कि लड़कों से कहीं आगे बढ़कर बेटियां आगे आ रही हैं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता झाबुआ एवं शहडोल में होगी. छात्राओं के चयन पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येन्द्र सिंह मरकाम, सहायक संचालक लक्ष्मीकांत मिश्रा, डीएसओ अनुरोध शर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बधाइयां दी हैं.