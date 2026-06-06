ETV Bharat / state

पढ़ना लिखना तो दूर 1.79 लाख लोग नहीं पहचान पाए अक्षर, असाक्षरों को साक्षर बनाएगी सरकार

जिले में 15 वर्ष से अधिक के 1 लाख 79 हजार से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना तो दूर अक्षर की भी पहचान नहीं है. इन असाक्षरों को साक्षर करने का दावा शिक्षा विभाग कर रहा है, जिसके लिए पिछले तीन साल से उल्लास नवभारत अभियान चलाकर इन्हें साक्षर किया जा रहा है. इसके बावजूद असाक्षरों का अब भी बहुत बड़ा आंकड़ा बना हुआ है, जिसमें सबसे अधिक असाक्षर जुन्नारदेव और हर्रई में हैं.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में करीब 1 लाख 79 हजार ऐसे लोग हैं, जिन्हें पढ़ना तो दूर अक्षरों का ज्ञान भी नहीं है. इन्हें पढ़ने के लिए लगातार शिक्षा विभाग गांव-गांव जाकर प्रयास कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही. ऐसे हालात आदिवासी ब्लॉक हर्रई और जुन्नारदेव में सबसे ज्यादा हैं, जिससे शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है. हालांकि, शिक्षा विभाग ने अभी हार नहीं मानी है.

असाक्षरों को साक्षर बनाएगी सरकार, रखा टारगेट

दरअसल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असाक्षरों को चिन्हित किया गया है. इस आंकड़े के अनुसार अब असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है. ऐसे लोगों को अब साक्षर करने के लिए शिक्षा विभाग ने उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान चलाया है, जिसमें इन्हें साक्षर करने के लिए साल में दो बार परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. इस वर्ष सितंबर 2026 और मार्च 2027 को यह

परीक्षा होगी.

सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)

अक्षर साथी कराते हैं पढ़ाई, रातों में लगते हैं स्कूल

वर्ष 2023 में उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान की शुरूआत हुई है. इसके अंतर्गत 15 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता है यानी असाक्षर हैं उन्हें साक्षर किया जाता है. इसके लिए जिले में पढ़ाने के लिए अक्षर साथी बनाए जाते हैं. अक्षर साथी वह होते हैं जो इन असाक्षरों को जाकर पढ़ाते हैं. हालांकि, यहां भी परेशानी होती है कि परीक्षा के दिन लोगों को परीक्षा केन्द्र पहुंचाने में मशक्कत करनी पड़ती है.

नवभारत उल्लास कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में साक्षरता अभियान (Etv Bharat)

गांव के अधिकतर लोग दिन में खेती किसानी के कामों में व्यस्त रहते हैं इसलिए उन्हें रात में पढ़ाया जाता है. उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान के अधिकारियों का कहना है कि असाक्षरों का साक्षर करने से मतलब है कि इन्हें पढ़ना-लिखना आए, साथ ही इनकी समझ में भी चीजें आएं और इसका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन के दौरान कर सकें, यही साक्षरता कहलाएगी.

साल में दोबारा कराई जा रही परीक्षा

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी मनोज दुबे ने बताया, '' नवभारत उल्लास कार्यक्रम के जरिए लोगों को साक्षर करने का काम लगातार किया जा रहा है. साल में दो बार परीक्षाएं भी ली जा रही हैं और यह देखा जा रहा है कि इस काम में कितनी प्रगति हो रही है. लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं. आने वाले कुछ महीने बाद फिर परीक्षाएं आयोजित होंगी. छिंदवाड़ा जिले को पूरी तरह साक्षर करने का प्लान किया हुआ है.''

यह भी पढ़ें-

क्या है नवभारत उल्लास प्रोग्राम?

भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवभारत उल्लास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के उन सभी नागरिकों को बुनियादी साक्षरता और जीवन कौशल प्रदान करना है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे. इसका उद्देश्य हर साल एक करोड़ लोगों को साक्षर कर 2030 तक भारत को पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाने का टारगेट है.