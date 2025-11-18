ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में एक दिन में 20 कृत्रिम गर्भाधान का टारगेट, सड़क पर उतरे अधिकारी-कर्मचारी

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष महेश कुमार सुलखिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि "पशुपालन विभाग के अधिकारियों के द्वारा निचले स्तर के अधिकारी और डॉक्टरों से नियम विरुद्ध कृत्रिम गर्भाधान का टारगेट पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल कागजी आकंड़े तैयार किये जा रहे हैं, जो की पूरी तरह से भ्रामक और पशुपालको के लिए फायदेमंद नहीं हैं. टारगेट पूरा नहीं होने पर विभाग द्वारा अनुचित कार्रवाई की जा रही है."

छिंदवाड़ा: पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी विभाग के टारगेट पूरा करने वाले आदेशों से परेशान हैं. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का आरोप है कि विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के टारगेट को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाता है और इसे पूरा नहीं करने पर संस्पेड करना, वेतन वृद्धि रोकना और नोटिस देने जैसे काम किया जाता है. इसी के विरोध में सहायक पशु क्षेत्र अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर से मांग की है.

कृत्रिम गर्भाधान के विरोध में अधिकारी और कर्मचारी (ETV Bharat)

सड़कों पर उतरे पशु चिकित्सा कर्मचारी और अधिकारी

अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ सड़क पर उतर आया. जिला अध्यक्ष महेश कुमार सुलखिया ने कहा कि "कृत्रिम गर्भाधान के लिए विभागीय दबाव नहीं बनाने को लेकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है. कलेक्टर को शिकायत कर उन्हें अवगत कराया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है."

सड़कों पर उतरे पशु चिकित्सा कर्मचारी और अधिकारी (ETV Bharat)

प्रतिदिन 20-20 कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य

जिला अध्यक्ष महेश कुमार सुलखिया ने कहा कि "कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य पूरा करने के लिए एक दिन में 20-20 कृत्रिम गर्भाधान करने का फरमान जारी किया जा रहा है. इस आदेश का पालन न होने पर वेतन रोकना, वेतन काटना, वार्षिक वेतनवृद्धि रोकना, निलंबित करना आदि से दंडित किया जा रहा है. यदि यह मान भी लिया जाए कि किसी संस्था क्षेत्र में जिसकी सीमाएं 10 से 20 किलोमीटर तक विस्तारित हैं और इसमें 20 मादा पशु ऋतुकाल पर हों तब भी सभी का कृत्रिम गर्भाधान का काम करना संभव नहीं है. एक कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए एक पशु में कम से कम एक घंटे लगता है, फिर यह कैसे संभव है कि 20 पशुओंं का प्रतिदिन कृत्रिम गर्भाधान हो सके."

कृत्रिम गर्भाधान के लिए जरूरी परिस्थितियां

संघ के जिला अध्यक्ष डॉ महेश कुमार सुलखिया ने बताया कि "विभाग का कृत्रिम गर्भाधान सुविधा देने का एक मात्र उदेश्य उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है. कृत्रिम गर्भाधान जैसा काम भी पूरी तरह प्राकृतिक है. आर्दश परिस्थिति में कृत्रिम गर्भाधान करने से मूल उद्देश्य की पूर्ति कुछ हद तक संभव है. प्रशासनिक दबाव बनाकर कृत्रिम गर्भाधान के आकंड़े तैयार करने से किसी का भी हित नहीं होगा.

कृत्रिम गर्भाधान के लिए 3 आवश्यक कारक पूर्ण होना चाहिए. मादा पशु का हीट में आना जरूरी है. इसके साथ पशुपालक जब तक ना चाहे उसकी मर्जी के बिना कृत्रिम गर्भाधान नहीं किया जा सकता और पशुपालक द्वारा पशु चिकित्सक को 6 से 18 घंटे के बीच सूचना देना होता है."