छिंदवाड़ा की आदिवासी बेटियों ने तलवारबाजी में करा दी मेडल की बौछार, प्रिंसी का नेशनल में लिए हुआ चयन
छिंदवाड़ा उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नारदेव की बालिका खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में जीते 10 पदक. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:55 PM IST
छिंदवाड़ा: आदिवासी अंचल की बेटियां सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं खेल के क्षेत्र में भी अपना दबदबा बना रही हैं. फिर खेल चाहे क्रिकेट हो या खतरनाक तलवारबाजी का, आदिवासी बेटियां देश और दुनिया में नाम कमा रही हैं. जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा की बालिका खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित किया है. भोपाल में 22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित शालेय राज्य स्तरीय तलवारबाजी (फेंसिंग) प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नारदेव की 12 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
10 मेडल पर किया कब्जा तलबारबाजी में दिखाया दम
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया "जिले की 12 बालिका खिलाड़ियों ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में मिनी वर्ग की खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, जबकि जूनियर एवं सीनियर बालिका खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक हासिल किए. इनमें 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं."
नेशनल लेबल पर तलबारबाजी में बेटी का हुआ चयन
विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा प्रिंसी बन्देवार का एसजीएफआई राष्ट्रीय स्तर की तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है. यह उपलब्धि जिले के लिए विशेष गौरव का विषय है. प्रिंसी के चयन से दूसरी छात्राओं को भी खेलों में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी.
स्पेशल खेल प्लानिंग का नतीजा हैं बेटियों का खेल
जिला खेल अधिकारी अनुरोध शर्मा ने बताया "स्पेशल खेल प्लानिंग से मिल रहे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं. जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा के वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार खिलाड़ी लगातार अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं. इस सेशन में विद्यार्थियों की खेल उपलब्धियां पुराने समय की तुलना में बेहतर रही हैं. विभाग द्वारा इस वर्ष विशेष कार्ययोजना तैयार कर उस पर काम किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं."
बालिका खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम, सहायक संचालक एल.के. मिश्रा, बीईओ ओ.पी. जोशी, मनीष चतुर्वेदी, प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित एवं व्यायाम शिक्षकों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.