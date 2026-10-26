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छिंदवाड़ा की आदिवासी बेटियों ने तलवारबाजी में करा दी मेडल की बौछार, प्रिंसी का नेशनल में लिए हुआ चयन

छिंदवाड़ा उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नारदेव की लड़कियों ने जीते 10 पदक ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: आदिवासी अंचल की बेटियां सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं खेल के क्षेत्र में भी अपना दबदबा बना रही हैं. फिर खेल चाहे क्रिकेट हो या खतरनाक तलवारबाजी का, आदिवासी बेटियां देश और दुनिया में नाम कमा रही हैं. जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा की बालिका खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित किया है. भोपाल में 22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित शालेय राज्य स्तरीय तलवारबाजी (फेंसिंग) प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नारदेव की 12 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

10 मेडल पर किया कब्जा तलबारबाजी में दिखाया दम