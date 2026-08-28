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कलाई से छूटते ही धरती हरी-भरी कर देगी ये राखी, सीड्स वाली राखी की अनोखी पहल

कलाई से छूटते ही धरती हरी-भरी कर देगी ये राखी ( Etv Bharat )

भाइयों की कलाई में बीज वाली राखी बांधकर दिव्यांग बहनों ने पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया है. छिंदवाड़ा की स्वयंसेवी संस्था CWSN छात्रावास में हर साल दिव्यांग बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने पहुंचती है. इस बार जब संस्था के सदस्य वहां पहुंचे तो बहनों ने स्पेशल राखी हाथों में बांधी और वादा लिया कि वे बहनों की रक्षा तो करेंगे, साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे.

छिन्दवाड़ा : रक्षाबंधन के मौके पर छिंदवाड़ा की दिव्यांग बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर केवल अपनी रक्षा का वचन नहीं लिया, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा करने का भी वादा लिया है. छिंदवाड़ा के CWSN दिव्यांग छात्रावास में एक स्वयं सेवी संस्था रक्षाबंधन मनाने पहुंची थी. यहां की बेटियों ने इस दौरान छात्रावास में भाईयों की कलाइयों पर ऐसी राखी बांधी हैं, जो हाथों से छूटने के बाद धरती को हरा-भरा कर देगी.

सीड्स वाली राखी की अनोखी पहल (Etv Bharat)

सीड बॉल से प्रेरणा लेकर बनाई अनोखी राखी

बहनों ने बताया कि इस बार वे सीड वाली राखी लेकर आई हैं. इन राखियों को बनाते वक्त इनमें कई लाभकारी वृक्षों के बीज डाले गए हैं. जब हाथों से छूटकर राखी जमीन पर जाएगी, तो उससे पौधों का अंकुरण होगा और यह पौधा पेड़ बनाकर पर्यावरण की रक्षा करेगा.

राखी को बनाने में हुआ बीजों का इस्तेमाल (Etv Bharat)

क्या होती है सीड बॉल?

जिस सीड बॉल से प्रेरणा लेकर सीड वाली राखी बनाई गई है, वह भी पर्यावरण संरक्षण में इस्तेमाल होने वाली अनोखी टेक्नीक है. सीड बॉल्स मिट्टी और कई पेड़ों के बीजों को मिलाकर बनाई गई गेंदों को कहा जाता है. ये गेंदे मॉनसून के पहले तैयार कर ली जाती है और फिर वीरान या ऐसे स्थानों पर छोड़ दी जाती हैं, जहां पेड़ पौधों की कमी होती है. जब मानसून की बारिश पड़ती है तो इसकी मिट्टी खुल जाती है और बीजों का अंकुरण हो जाता है. इसे मिट्टी के साथ मिलाकर इसलिए बनाया जाता है, जिससे पक्षी या अन्य जानवर इन बीजों को न खा पाएं.

CWSN छात्रावास में बांधी गई राखियां (Etv Bharat)

स्व सहायता समूह की बहनों ने बनाई ये अनोखी राखी

छिंदवाड़ा में स्व सहायता समूह की महिलाओं व लड़कियों ने लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत राखियां बनाई हैं. रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के सदस्य विनोद तिवारी ने बताया, '' स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसलिए स्व सहायता समूह द्वारा इन राखियों को बनवाया गया है. पर्यावरण की दृष्टि से राखी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथों में राखी बांधने के कुछ दिन बाद ही राखियां अपने आप गिर जाती हैं. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसी राखी तैयार की गईं, जिनमें बीज होंगे. ऐसे में मिट्टी में डालते ही इनसे पौधे निकलने लगेंगे.''

स्व सहायता समूह की बहनों ने बनाई ये अनोखी राखी (Etv Bharat)

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स्कूल और हॉस्टलों में वितरित की गई है बीज वाली राखियां

रोटरी क्लब के सदस्य विनोद तिवारी ने बताया, '' स्व सहायता समूह ने बीज वाली राखियां तैयार की हैं. आधुनिकता के युग में यह राखियां भले ही उतनी मॉडर्न ना दिखें लेकिन इनका काम बहुत अच्छा है. इसलिए रोटरी क्लब और दूसरी स्वयं सेवी संस्थाओं ने इन महिलाओं से राखी खरीद कर स्कूल और छात्रावास में छात्राओं को वितरित किया है जिससे वे अपने भाइयों की कलाइयों में बांध सकें और पर्यावरण बचाने का संदेश दे सके.''