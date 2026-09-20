बाघ भी आए तो टेंशन नहीं! किसानों का देसी जुगाड़, पेंच में हवा में ढाबा बना फसल की रखवाली
फसल पककर तैयार लेकिन जंगली जानवरों ने कर दिया परेशान, देसी जुगाड़ से ढाबा बनाकर फसल की रखवाली कर रहे किसान. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 11:24 AM IST
छिंदवाड़ा: 3 महीने तक खेतों में पसीना बहाने के बाद अब किसानों की फसल पककर लगभग तैयार है. लेकिन इस मेहनत पर जंगली जानवर और पक्षी पानी फेर रहे हैं. जंगल के किनारे वाले गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है की फसल पकते ही जंगली जानवर और पक्षी नुकसान करते हैं. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा भी हो सके और किसान खुद सुरक्षित रह सके इसके लिए देसी जुगाड़ ढाबा तैयार किया जाता है. जिसमें किसान ऊपर बैठकर आसानी से फसल की रखवाली कर लेते हैं.
फसल की रखवाली का देसी जुगाड़
पेंच टाइगर रिजर्व में बफर जोन के गांव जमतरा की महिला कुमरवती अपने खेत के किनारे फसल से ऊंचा ढाबा बनाकर फसल की दिनभर रखवाली करती हैं. उनके साथ करीब 6 महीने का पोता खेलते हुए नजर आता है. ईटीवी भारत ने उनसे पूछा यह मचान किस लिए बनाई गई है उन्होंने बताया कि, ''फसल पकने के साथ ही जंगल के आसपास बंदर, जंगली सूअर, हिरण और कभी-कभी बाघ भी आ जाते हैं. इन जंगली जानवर और पक्षियों से फसल बचाने के लिए ऊंची मचान जिसे ढाबा कहा जाता है उसमें बैठकर रखवाली की जाती है.''
खेत किनारे चार लकड़ी लगाकर ऊंचा ढाबा तैयार
फसल की रखवाली करने वाले किसान दामोदर काठे ने बताया कि, ''ढाबा फसल की रखवाली करने का उनका देसी जुगाड़ है. क्योंकि इस तरफ सबसे ज्यादा बाघ का खतरा होता है. जमीन से रखवाली करने में हमले का भी डर होता है इसलिए खेत के किनारे मेड पर चार मजबूत बल्लियां गाड़कर उसमें लकड़ी का मकान तैयार किया जाता है और फिर उसके ऊपर पानी और धूप से बचने के लिए ढाबा लगा दिया जाता है. जहां से पूरा खेत आसानी से देखा जा सकता है और जंगली जानवर से भी बचा जा सकता है. क्योंकि बाघ इन इलाकों में आसानी से देखने को मिलता है ढाबा के ऊपर बाघ हमला नहीं कर सकता है.''
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फसल की रखवाली के लिए झटका फेंसिंग का सहारा
नाथूराम ऊइके ने बताया कि, ''ढाबे पर बैठकर खेतों की रखवाली की जाती है. आजकल कुछ किसान खेतों के आसपास में जंगली जानवरों से फसल की रक्षा के लिए झटका फेंसिंग भी लगाते हैं. लकड़ियों को गाढ़ने के बाद उनमें एक पतला तार लगा दिया जाता है और उसमें हल्का सा एक मशीन के जरिए करंट दिया जाता है. जब कोई भी जंगली जानवर खेत में घुसने का प्रयास करता है तो इन तारों में टकराते ही हल्का करंट लगता है. जिसकी वजह से वे डर कर भाग जाते हैं और फिर खेतों में नहीं आते.''