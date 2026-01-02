ETV Bharat / state

बिना आग कड़कड़ाती ठंड में पक जाता है चावल, इस कुंड में लगने वाला है बड़ा मेला

कृषि व मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने बताया कि "कई जगह जमीन में गंधक यानी सल्फर की मात्रा अधिक होती है. जिसकी वजह से जमीन से गर्म पानी निकलता है. पानी में गंधक की मात्रा होने की वजह से शरीर के चर्म रोगों में काफी फायदा मिलता है. लोग इसे दैवीय चमत्कार मानकर पूजा करते हैं. हालांकि लोगों की आस्था के चलते ऐसी जगह पर पूजा पाठ भी शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही अनहोनी में हो सकता है.

छिंदवाड़ा का अनहोनी मेला मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाला एक प्रमुख धार्मिक मेला है. यह मेला अपने प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड गरम कुंड के लिए प्रसिद्ध है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं. मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा रोगों में लाभ मिलता है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यह प्राकृतिक गर्म कुंड भौगोलिक कारणों से 24 घंटे गर्म पानी से भरा रहता है. जिसमें आग या किसी बाहरी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती. इसी कारण इसे ‘अनहोनी’ असंभव कहा जाता है.

छिंदवाड़ा: कड़कड़ाती ठंड के बीच भी जमीन से निकलते पानी में चावल की पोटली बनाकर डाल दें, तो चावल पक जाता है. इसलिए इस कुंड को अनहोनी कुंड कहा जाता है. यहां पर मकर संक्रांति के दौरान मेला भी लगता है. 10 जनवरी से 18 जनवरी तक विकासखंड तामिया की ग्राम पंचायत अनहोनी में ये मेला लगेगा.

गर्म कुंड के कारण गांव का नाम ही अनहोनी रखा

अनहोनी सरपंच हुलकर शाह ने बताया कि "सालों पहले उनके पूर्वजों के समय से यहां पर एक पानी का कुंड है. जहां से लगातार गर्म पानी निकलता है. बाद में इसका विकास कर इसे कंक्रीट से सुरक्षित कर लिया गया है. जमीन से लगातार गर्म पानी निकलना एक असंभव घटना के जैसे है, इसलिए इस गांव का नाम अनहोनी जिसे असंभव कहा जाता है, वह रखा गया है. वैसे तो यहां साल भर लोग आते हैं, क्योंकि यहां पर प्राकृतिक सुंदर और घने जंगल भी हैं, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर हर साल विशेष मेला लगता है."

मेले में प्रशासन तंत्र रहेगा मौजूद, कलेक्टर ने ली बैठक

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि "तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए हमने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने पार्किंग व्यवस्था एवं मेला क्षेत्र में साफ-सफाई को लेकर सीईओ जनपद पंचायत तामिया को निर्देश दिए. वहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया. साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा.

कलेक्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मेला परिसर व आसपास पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. वन विभाग को रात के समय अलाव की व्यवस्था करने व सुरक्षा की दृष्टि से फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए. विद्युत विभाग के अधिकारियों को मेले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सावधानियां बरतने, रास्तों में झूल रहे विद्युत तारों को हटाने के निर्देश दिए.

बैठक में यह भी बताया गया कि मेले के दौरान मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. कलेक्टर ने शौचालयों की समुचित, स्वच्छ व सतत व्यवस्था रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में लोगों को खुले में शौच के लिए विवश न होना पड़े."