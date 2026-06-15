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मध्य प्रदेश में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, लोगों से मांगे गए सुझाव

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए लोगों के सुझाव जानने के लिए बैठक का आयोजन.

CHHINDWARA UCC MEETING
मध्य प्रदेश में भी लागू होगा यूसीसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:49 PM IST

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छिंदवाड़ा: समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए लोगों के सुझाव जानने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें बताया गया कि देश के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मामलों से जुड़े कानूनों में समानता, न्यायसंगतता और एक समान विधिक व्यवस्था विकसित करना इसका उद्देश्य है. इसके अंतर्गत विवाह, डाइवोर्स, भरण-पोषण, उत्तराधिकार सहित अन्य व्यक्तिगत विधिक विषयों का अध्ययन कर एक संतुलित एवं व्यावहारिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव तैयार किए जा रहे हैं.

छिंदवाड़ा में हुई बैठक, मांगे गए सुझाव

मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक एफडीडीआई कॉलेज ऑडोटोरियम में आयोजित की गई. बैठक में समिति के सदस्य बुधपाल सिंह शामिल हुए. बुधपाल सिंह ने बताया "वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित देश में विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, डाइवोर्स, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषय अलग-अलग प्रावधानों के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं. वर्तमान परिस्थितियों में इन कानूनों की जांच कर ऐसी कानूनी संरचना विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे नागरिकों के बीच समानता, न्यायसंगतता एवं विधिक स्पष्टता सुनिश्चित हो सके."

UCC SUGGESTIONS SOUGHT
छिंदवाड़ा में हुई यूसीसी को लेकर बैठक मांगे गए सुझाव (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के विषय के विधिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर उपयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त कर रही है."

UCC FEEDBACK CAN SUBMITTED ONLINE
छिंदवाड़ा में सुझाव जानने को लेकर हुई मीटिंग (ETV Bharat)

ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव

ऑडोटोरियम में लोंगों ने नागरिकों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव समिति के सामने रखे. नागरिकों ने संहिता के सामाजिक प्रभाव, व्यवहारिक पहलुओं और आवश्यक सुधारों को लेकर अपनी राय दी. कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने लोंगो से अपील करते हुए कहा "समान नागरिक संहिता के संबंध में अधिक से अधिक नागरिक अपने सुझाव अवश्य दें. नागरिक ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं."

उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी. जहां पहुंचकर भी अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

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