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छिंदवाड़ा में बढ़ते तापमान के साथ चमक रही आदिवासियों की किस्मत, मालामाल करने तैयार है हरा सोना

मई में शुरू होगी हरे सोने की तुड़ाई, 50 हजार बोरे का एक्स्ट्रा टारगेट, एक बोरो पर मिल जाता है 4 हजार रु का बोनस

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मालामाल करने तैयार है हरा सोना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 7:37 AM IST

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छिन्दवाड़ा : भले ही गर्मी से पूरे प्रदेश में लोगों की हालात खराब हो रही हैं लेकिन छिंदवाड़ा के आदिवासियों के लिए ये वरादान है. जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी फायदेमंद साबित होगी. दरअसल, आदिवासियों की हरे सोने को तोड़ने की शुरुआत होने वाली है. तेज धूप और तापमान तेंदूपत्ता की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. वन अधिकारियों की मानें तो इस बार अप्रैल में लगातार बढ़ रहे तापमान का नतीजा है कि तेंदूपत्ता का उत्पादन इस बार ज्यादा होने की उम्मीद है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)

मई में शुरू होगी हरे सोने की तुड़ाई, 50 हजार बोरे का एक्स्ट्रा टारगेट

डीएफओ साहिल गर्ग ने बताया, '' इस बार तकरीबन 50 हजार मानक बोरे से ज्यादा का लक्ष्य मिला है, जो पूरा होते नजर आ रहा है. इस हिसाब से जहां पहले मई के दूसरे तीसरे सप्ताह से तेंदूपत्ता संग्रहण होता था, वह इस बार मई के पहले सप्ताह से ही शुरू हो सकता है. इस बीच मौसम ने यदि साथ दिया और बारिश के हालात नहीं बनते हैं, तो तेंदूपत्ता का संग्रहण दिए गए टारगेट के अनुसार हो जाएगा.''

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सूखने के बाद इस तरह नजर आता है तेंदूपत्ता (Etv Bharat)

पिछले साल भी टारगेट से ज्यादा हुआ था तेंदूपत्ता कलेक्शन

वन सुरक्षा समिति करेर के सदस्य फूलभानसा ने बताया, '' पिछले कुछ दिनों में अच्छे तापमान के कारण तेंदूपत्ता की अच्छी किस्म आई है और तीनों वनमंडल को मिले तेंदूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य पूरा हो जाएगा. वनमंडलों की समितियों को पिछले साल किए गए तेंदूपत्ता संग्रहण के मानक बोरे से दस से बीस फीसदी अधिक का लक्ष्य मिल गया है. पिछले साल दिए गए लक्ष्य से तीनों ही वनमंडल ने ज्यादा कलेक्शन कर लिया था, जिसके बाद अब समितियों को लक्ष्य बढ़ाकर मिला है.''

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वन सुरक्षा समिति की देखरेख में होता है तेंदूपत्ता कलेक्शन (Etv Bharat)

एक बोरे पर 4 हजार रु का बोनस

जंगल के आसपास कुछ गांव को मिलाकर वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा समिति का गठन किया जाता है. इसी समिति के द्वारा तेंदुपत्ता कलेक्शन का काम किया जाता है. एक बोरे में 1000 तेंदूपत्ता के बंडल होते हैं और हर एक बंडल में 50 पत्ते होते हैं. उसके बदले में जब अच्छी क्वालिटी का तेंदूपत्ता वन समितियां को दिया जाता है, तो वहां से प्रक्रिया पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीधे पत्ता बटोरने वालों के खाते में बोनस डाल दिया जाता है. एक बोरे के बदले ₹4000 का बोनस सरकार देती है.

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तेंदूपत्ता तुड़ाई के लिए आदिवासी तैयार (Etv Bharat)

छिन्दवाड़ा और पांढुर्णा में तीनों वनमंडल को बढ़ाकर मिले टारगेट

पश्चिम वनमंडल में इस बार 21 हजार 963 मानक बोरे का लक्ष्य दिया गया है. दरअसल, पिछले साल 17 हजार 485 मानक बोरे का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसकी तुलना में 20 हजार 953 मानक बोरे का संग्रहण कर दिया गया था. यहां पिछले वर्ष की तुलना में तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य अधिक मिला है. वर्ष 2024 में भी 14 हजार 339 मानक बोरे का लक्ष्य था, जबकि 18 हजार 155 मानक बोरे का संग्रहण किया गया था.

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तेंदूपत्ता कलेक्शन के लिए होता है वन सुरक्षा समिति का गठन (Etv Bharat)

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पूर्व वनमंडल में इस बार 21 हजार 160 मानक बोरे तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है, जबकि पिछले साल 19 हजार मानक बोरे का संग्रहण हुआ था. यहां भी 16 हजार मानक बोरे का लक्ष्य था जिसकी तुलना में ज्यादा संग्रहण हुआ है. यहां 12 वन समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ता का संग्रहण होगा. वहीं, नए जिले पांढुर्णा वनमंडल में इस बार 15 हजार 882 मानक बोरे का लक्ष्य दिया गया है. पिछले साल 15 हजार 123 मानक बोरे का लक्ष्य दिया गया था, जिसके एवज में दस फीसदी ज्यादा कलेक्शन हुआ था.

आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है तेंदूपत्ता

आदिवासी और जंगल के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गर्मी के दिनों में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेंदूपत्ता कलेक्शन होता है. तेंदूपत्ता को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रति बोरो ऊंची कीमतें मिलती हैं. सरकार इस कच्चे माल को खरीदने के बाद बीड़ी उद्योगों को बेचती हैं. इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आदिवासियों को उनकी मेहनत का पर्याप्त फायदा मिल सके.''

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