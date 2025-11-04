ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में आदिवासियों की भूमि में सोना और प्लैटिनम, लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं

छिंदवाड़ा में प्रस्तावित सोना और प्लैटिनम की खदान खोलने के विरोध में उतरे आदिवासी, कांग्रेस विधायकों का ग्रामीणों को मिला समर्थन, ये हमारी पुश्तैनी जमीन.

OPPOSITION OPENING PLATINUM MINE
खदान के लिए जमीन देने को तैयार नहीं आदिवासी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: उमरेठ और मोहखेड़ तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित सोना और प्लैटिनम खदान को खोलने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है. जिसका स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जोर-शोर से विरोध किया जा रहा है. सोमवार को परासिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मिक और पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दि है कि अगर उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. इसकी जिम्मेदार सरकार होगी.

भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीण

परासिया विधानसभा के उमरेठ और पांढुर्णा विधानसभा के मोहखेड़ इलाके में 8 गांव के करीब 2200 एकड़ जमीन के नीचे प्लैटिनम और सोना सहित अन्य खनिज होने की उम्मीद है. इसको लेकर सर्वे हो चुका है, लेकिन इन आदिवासियों का कहना है की जमीन ही उनकी रोजी-रोटी का साधन है. इसलिए वह अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे. हजारों की संख्या में आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमीन अधिग्रहण करने का विरोध जताया.

कांग्रेस विधायकों का ग्रामीणों को मिला समर्थन (ETV Bharat)

2023 में कलेक्टर ने भेजा था प्रस्ताव

परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके हजारों की संख्या में आदिवासियों की अगुवाई करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. जहां सोहन वाल्मीकि ने बताया कि "2023 में तत्कालीन कलेक्टर शीतला पटले ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश सरकार के खनिज विभाग को भेजा था. जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, लेकिन 2200 एकड़ जमीन अधिग्रहण होती है तो 8 गांव के आदिवासियों को बेघर होना पड़ेगा. उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी, इसलिए आदिवासी जमीन देने को तैयार नहीं है. उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं."

Chhindwara gold mines open
खदान खोलने का आदिवासियों ने जताया विरोध (ETV Bharat)

ये हमारी पुश्तैनी जमीन है

विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा है कि "जिस स्तर तक सरकार से लड़ना होगा. हम आदिवासियों के हक में लड़ाई लड़ेंगे. यह हमारे पुरखों की जमीन है. इस पर हमारी पीढ़ियां सदियों से खेती करते हुए आ रही हैं. सरकार अगर इसे छीनने की कोशिश करेगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे.

TAGGED:

TRIBLE PROTEST CHHINDWARA
CHHINDWARA NEWS
OPPOSITION OPENING PLATINUM MINE
CHHINDWARA LAND ACQUISITION
CHHINDWARA PLATINUM MINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में है 18 वीं शताब्दी की ऐतिहासिक बावड़ी, कभी खत्म नहीं होता इसका पानी

डिस्पोजल दे रहा कैंसर को दावत, IIT रुड़की का बड़ा दावा, अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा

मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश, ठंड, चार दिनों तक मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

उज्जैन में बनेगा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 में देव दर्शन कराएगी दताना की फ्लाइट्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.