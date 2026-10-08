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दूधी डैम प्रोजेक्ट पर क्यों भड़का आदिवासियों का गुस्सा, 11 गावों की सरकार से आर-पार की लड़ाई

छिंदवाड़ा: आदिवासी इलाके चावलपानी से होकर गुजरने वाली दूधी नदी पर सरकार बांध बनाकर पानी की व्यवस्था करने का प्लान कर रही है. लेकिन आदिवासी किसानों का कहना है कि, जिस जमीन को सरकार उनसे लेकर बांध बनाने की तैयारी कर रही है वह उनके लिए जमीन नहीं बल्कि माँ है. क्योंकि वही जमीन उनकी रोजी-रोटी का साधन है. यह जमीन नहीं रही तो आदिवासी परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट हो जाएगा. इसको लेकर आदिवासियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

छिंदवाड़ा के आदिवासियों की जिद, दूधी नदी पर डैम बनाने के लिए नहीं देंगे जमीन (ETV Bharat)

राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा की राष्ट्रीय संयोजक देवरा बिन भलावी ने बताया कि, ''चावल पानी के दूध ही नदी पर बनने वाले बांध में करीब 107 आदिवासी बहुल गांव प्रभावित होंगे. जिसमें से 11 गांव के लोगों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस मिला है. इन आदिवासियों की जमीन सरकार के द्वारा ले ली जाएगी. फिर आदिवासियों के पास रोजी-रोटी का संकट हो जाएगा. इसके लिए आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है कि बांध बनाने के प्रोजेक्ट को रोका जाए.'' आदिवासियों का कहना है कि वह बांध बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे.

पेसा एक्ट के नियम नहीं मान रही सरकार

गांव के युवक प्रवीण धुर्वे ने बताया कि, ''सरकार ने पेसा एक्ट आदिवासियों के हित और जमीन की रक्षा के लिए लाया है. जिसमें साफ लिखा है कि किसी भी आदिवासी की जमीन अगर अधिग्रहण किया जाएगा या उनके इलाके में कोई निर्माण कार्य होगा तो इसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव लाकर उसे पास करवाना जरूरी होगा. लेकिन जिन 11 गांव में जमीन अधिग्रहण का नोटिस दिया गया है वहां की ग्राम पंचायत से किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव पास नहीं कराया गया है.''

राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा संयोजक देवरावेन भलावी ने बताया, ''डैम बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू हुआ है. जब हमने अधिकारियों से प्रस्ताव के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ प्रस्ताव अधूरे हैं. हम लोगों की मांग है कि पहले सारे प्रस्ताव लाए जाएं और उन प्रस्तावों में किन शर्तों को रखा गया है, यह हमें बताया जाए. क्योंकि हमें अपनी जमीन किसी को नहीं देना है लेकिन बिना नियमों का पालन करें आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है.''

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण (ETV Bharat)

आदिवासियों ने अनिश्चितकाल में धरना किया शुरू

दूधी नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भी विरोध जताया था. इसके चलते आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था और दूधी नदी में बनाए जा रहे बांध में जमीन नहीं देने के लिए ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया था. अब ग्रामीणों ने चावल पानी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है. इस मामले में तहसीलदार आशुतोष रामटेके ने बताया कि, ''दूधी नदी में बन रहे बांध के विरोध में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.''