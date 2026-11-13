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छिंदवाड़ा की आदिवासी महिला ने बनाया छिंद के पत्तों का पर्स, सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गिफ्ट

छिंदवाड़ा: तामिया की आदिवासी महिला कमली ऊइके ने छिंद के पत्तों से सुंदर पर्स बनाया, जो राष्ट्रपति के हाथों की शोभा बढ़ाएगा. सांसद विवेक साहू ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को यह पर्स भेंट किया. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छिंदवाड़ा की संस्कृति और विरासत के बारे में विस्तार से बताया.

सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें दीवाली की शुभकामनाएं दी. छिंदवाड़ा और पांढुर्णा संसदीय क्षेत्र की स्थानीय कला, संस्कृति और विशिष्ट पहचान से जुड़ी वस्तुएं भेंट करने के साथ ही यहां की विशिष्ट संस्कृति से अवगत कराया."

छिंदवाड़ा का नाम छिंद के पेड़ों के नाम पर पड़ा है, इसकी जानकारी भी राष्ट्रपति के साथ साझा की. इसी गौरवशाली पहचान को सम्मान देते हुए तामिया की श्रीमती कमली उइके के द्वारा छिंद के पेड़ से तैयार किया गया सुंदर बैग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट किया.

सांसद ने सपरिवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट के दौरान पांढुर्णा के सौसर विधानसभा के बुनकर समाज के विशाल गोखे द्वारा तैयार की गई पारंपरिक साड़ी भी उन्हें भेंट की. यहां के वनों की चिरौंजी, शहद, महुए से बनी कुकीज सहित क्षेत्र के कई स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए.

छिंदवाड़ा में बनी साड़ी भी राष्ट्रपति को की गिफ्ट (Photo credit: Vivek Sahu)

चौरई के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर उमाकांत शुक्ला ने बताया, "एक समय में छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा छिंद के पेड़ पाए जाते थे, इसी कारण छिंदवाड़ा नाम हो गया. आज भी छिंदवाड़ा में छिंद के पेड़ों की अच्छी संख्या है. छिंद के कारण छिंदवाड़ा की पहचान है. यहां के आदिवासी छिंद के पत्तों से घर सजावट के समान बनाने से लेकर शादी के दौरान सिर पगड़ी भी इसी की पहनते हैं. जब कोई विशेष व्यक्ति यहां आता है तो उनका स्वागत छिंद के मुकुट से किया जाता है."

सम्मान का प्रतीक होता है छिंद का मुकुट

आधुनिकता के चलते शादियों में दूल्हों के सिर पर पगड़ी और साफे नजर आते हों लेकिन छिंदवाड़ा के आदिवासी अंचलों में आज भी छिंद के पत्तों से बनाए गए आकर्षक मुकुट ही पहनाए जाते हैं. जिस तरीके से किसी के सिर में पगड़ी का महत्व होता है वैसे ही आदिवासी परंपराओं में छिंद से बने मुकुट का महत्व होता है. आदिवासी छिंद से बने मुकुट को सम्मान के रूप में देखते हैं.