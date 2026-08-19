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आदिवासी हॉस्टल के बच्चे बाउंड्री कूदकर पेंच नेशनल पार्क के रास्ते भागे, पकड़े गए तो किया बड़ा खुलासा

हॉस्टल में पानी जैसी दाल और अव्यवस्थाओं से परेशान थे छात्र, इसलिए जान जोखिम में डालकर भागे, छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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हॉस्टल में अव्यवस्थाओं से परेशान छात्र जान जोखिम में डालकर भागे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 1:17 PM IST

4 Min Read
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छिन्दवाड़ा : बुधवार सुबह करीब 5:00 बजे आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले 11 बच्चे हॉस्टल की बाउंड्री वॉल फांदकर भाग गए. बच्चे पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन से गुजरते हुए नदी पार कर भागने का प्रयास करते हैं, जब वे एक गांव में पकड़े गए तो उन्होंने हॉस्टल के हालातों पर चौंकाने वाला खुलासा किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकारी हॉस्टल में पानी जैसी दाल परोसी जाती है और सब्जी बेस्वाद होती है. ना तो नहाने के लिए साबुन दिया जाता है और ना ही कपड़े धोने के लिए पाउडर मिलता है. इस घटना ने एक बार फिर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खूंखार जानवरों के बीच उफनती नदी पारकर भागे बच्चे

पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन इलाके से लगा गांव हरदुआ माल है. यहां शासकीय आदिवासी बालक आश्रम जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है. यहां पर आदिवासी समाज के बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं. हॉस्टल की व्यवस्थाओं से परेशान होकर 11 बच्चे सुबह करीब 4 से 5 बजे बाउंड्री वॉल कूदकर भागने का प्रयास कर रहे थे. बच्चे करीब 5 किलोमीटर पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरे, जहां बाघ से लेकर कई खूंखार जानवर और जहरीले जीव जंतु होते हैं. इसके अलावा रास्ते में एक उफनती हुई नदी भी उन्होंने पार की और ग्रेटिया गांव पहुंच गए. हॉस्टल प्रबंधन को जब पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई.

पैरेंट्स ने कहा- बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? (Etv Bharat)

पैरेंट्स ने कहा- बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता?

गांव वालों ने बताया कि उस ओर गए हैं, तब जाकर उन्हें वहां से वापस लाया गया. हॉस्टल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर जब यह बात बताई गई तो पैरंट्स ने भी कहा कि बच्चों को उन्होंने हॉस्टल के अधीक्षक और सरकार की जिम्मेदारी पर छोड़ा है लेकिन अगर उनके बच्चे यहां से निकलकर इतना खतरनाक सफर तय कर रहे हैं और उन्हें कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? एक बच्चे के पिता कृष्ण कुमार राकेशीया ने कहा, '' मेरे बेटे ने बताया कि हॉस्टल में ठीक से खाना नहीं मिलता है. दाल पानी की तरह होती है, नहाने के लिए साबुन भी नहीं दिया जाता है. हर दिन भर पेट खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए यहां से भाग कर घर जा रहे थे. यह जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की है लेकिन उनकी लापरवाही हमारे बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी.''

एक बच्चे की मां अनीता ने बताया, '' हमें पता लगा है कि जंगल में जंगली जानवर के अलावा फसल के बचाव के लिए लोग खेतों में करंट के तार भी लगाते हैं. अगर बच्चे रात में उन तारों की चपेट में आ जाते, तो जान को भी खतरा था. अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और यहां की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए.''

बच्चों ने हॉस्टल में खाने की व्यवस्था पर उठाए सवाल

भागने का प्रयास कर रहे बच्चों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की अधीक्षिका गायत्री देवी सनोडिया उनके साथ मारपीट भी करती है और खाने में दाल के नाम पर पानी परोस दिया जाता है. वहीं, सब्जी भी बेस्वाद होती है. छात्रों ने बताया कि 15 अगस्त के दिन सुबह उन्हें अच्छी सब्जी मिली थी और शाम को उसी सब्जी में पानी डालकर परोस दिया गया.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में SC ST हॉस्टल्स बदहाल! वार्डन को लेकर धार से लेकर छिंदवाड़ा तक छात्राओं का प्रदर्शन

हॉस्टल अधीक्षिका ने दी सफाई

हॉस्टल की अधीक्षिका गायत्री देवी सनोडिया ने बताया, '' हर दिन बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं. सुबह जब बच्चे नहीं थे तो पहले तो लगा कि वह मॉर्निंग वॉक में गए होंगे लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि वह घर जाने की बात कर रहे थे. हमने फिर इधर-उधर जानकारी जुटाई तो बच्चे ग्रेठिया गांव में मिल गए. वे जो आरोप लगा रहे हैं वे वेबुनियाद है क्योंकि उन्होंने इसके पहले ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं की.'' वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने इस मामले में हॉस्टल की अधीक्षिका गायत्री देवी सनोडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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