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सरकारी हॉस्टल में खाने को तरसते बच्चे, खाली पेट कैसे लगेगा पढ़ाई में मन, आंदोलन को मजबूर

20 जुलाई को तामिया में झमाझम बारिश हो रही थी और एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के बाहर स्टूडेंट भरपेट खाना नहीं मिलने की शिकायत लेकर सड़क पर चक्का जाम कर रहे थे. स्टूडेंटस का आरोप था कि ना तो समय से खाना मिल पाता है और ना ही मेन्यू के अनुसार खाना मिलता है. इतना ही नहीं खाने की क्वालिटी इतनी खराब है कि दाल और सब्जियों में इल्लियां नजर आती है. 10 अगस्त सोमवार को न्यूटन चिखली में अनुसूचित जाति गर्ल्स हॉस्टल के खाने की शिकायत लेकर सभी बच्चियां सड़कों पर निकल आईं और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था.

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टल में बच्चों को खाने के लिए 1720 रुपए प्रति महीने का बजट आता है. जिसमें सब्जियां, तेल और मसाले खरीदने होते हैं. अनाज सरकार की तरफ से दिया जाता है. जिनमें बच्चों को सिर्फ एडमिशन लेना होता है. उसके बाद उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से पर्याप्त की जा रही है. जिन भी छात्रावासों में ऐसी शिकायत आ रही है. जहां पर खाने की गुणवत्ता से लेकर पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है. उन छात्रावासों के जिम्मेदार वार्डन और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अनुसूचित जनजाति छात्रावास के एक अधीक्षक ने ईटीवी भारत को नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि "पिछले 2 महीने से कुछ छात्रावास में बच्चों के खाने के लिए बजट नहीं पहुंचा है. दूसरे मद से बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है. अगर इस बार बजट नहीं आया तो बच्चों को खाना देना भी मुश्किल हो जाएगा." जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि "जिले में 165 सरकारी छात्रावास और आश्रम संचालित हैं. इसके अलावा 4 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 9 हॉस्टल हैं.

छिंदवाड़ा: आदिवासी बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकें, इसके लिए सरकार ने गांव-गांव में सरकारी हॉस्टल खोले हैं, लेकिन सरकारी पैसों की बंदरबाट ऐसी होती है कि बच्चों को ठीक से भरपेट क्वालिटी वाला भोजन भी नहीं मिल पा रहा है. कई हॉस्टलों के हाल तो ऐसे हैं, जहां पर बच्चों के खाने के पैसे 2 महीने से मिले ही नहीं हैं. यही हाल छिंदवाड़ा में देखने मिला है. जहां झमाझम बारिश के बीच सड़क जाम कर छात्र आंदोलन करते दिखे. छात्रों ने हाथों में इल्लियों भरा खाना लेकर प्रदर्शन किया. छिंदवाड़ा के अलग-अलग आदिवासी ग्रामीण इलाकों में स्कूल और छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों की ये तस्वीर देखकर व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगना लाजमी है.

दोनों मामलों में ही जिला स्तर से अधिकारी पहुंचे और समझाइश देकर मामले को शांत कराया. इन सभी मामलों को लेकर आदिवासी बच्चों के हॉस्टल में रहने और खाने की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं कि जब सरकार सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दे रही है, तो फिर बच्चों के निवाला के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है.

अधिकारियों की मिली भगत, जन प्रतिनिधि का आरोप

न्यूटन चिखली में भाजपा के पार्षद जयंत राय ने बताया कि "हमारी भाजपा सरकार आदिवासी गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हॉस्टल में पर्याप्त सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन इन संस्थानों में जनप्रतिनिधियों का डायरेक्ट इंवॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से अधिकारी-कर्मचारी अपनी मनमर्जी चलाते हैं. पिछले 3 सालों से जिस हॉस्टल की वार्डन पर कई शिकायतें हैं. उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना यह बताता है कि बड़े-बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारी सभी की मिली भगत है और बच्चों के हक का पैसा खुद डकार रहे हैं.

बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है. जिसके कारण बच्चे हॉस्टल से निकलकर सड़कों पर आंदोलन करने लगे हैं. इतना ही नहीं बच्चों के रहने के लिए ठीक से बिस्तरों की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है."

सरकार पर्याप्त देती है बजट, लेकिन सबको हिस्सेदारी की उम्मीद

छिंदवाड़ा के आदिवासी इलाका तामिया के वरिष्ठ पत्रकार नितिन दत्ता ने बताया कि "ग्रामीण इलाकों में कई जगह हॉस्टल की बिल्डिंग खराब है. व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सरकार बच्चों के लिए बजट देती है. उस बजट में अगर सही से काम किया जाए तो हर बच्चे को पर्याप्त सुविधाएं और भोजन मिल सकता है, लेकिन अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि और कई लोगों बजट में भी हिस्सेदारी की उम्मीद होती है. जिस कारण से व्यवस्थाएं बिगड़ती है.

हॉस्टल में 2 महीने से नहीं आया खाने का बजट (ETV Bharat)

इसके बाद भी गांव के बच्चों में प्रतिभाएं इतनी होती है कि तामिया के एकलव्य स्कूल से चार बच्चे बिना कोचिंग के नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं. खेल परिसर तामिया का एक बच्चा खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बन चुका है. छात्रावास में बजट आता है, लेकिन मॉनिटरिंग की ठीक से व्यवस्था नहीं है. जिसके कारण से आए दिन सरकारी हॉस्टलों में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती है."

गरीब ST/SC बच्चों की पढ़ाई के लिए संचालित किए जाते हैं हॉस्टल

आदिवासी खेल परिसर हॉस्टल तामिया के अधीक्षक शैलेश राय ने ईटीवी भारत को बताया कि "सरकार की मंशा है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठने के लिए सरकार उनके ही इलाकों में हॉस्टल स्कूल और खेल परिसर खोलकर सभी व्यवस्थाएं दे रही है. स्कूल में अगर बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो फिर उसके खाने नाश्ते से लेकर रहना और स्कूल ड्रेसों के साथ ही खेल में भी प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल परिसर स्थापित किए गए हैं.

सरकार की योजना के अनुसार कई स्कूलों में सम्मिलित हॉस्टल है और कई जगह सरकारी स्कूल अलग है, लेकिन हॉस्टल में रहने की व्यवस्था है और स्कूल में किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है. सरकार की योजनाओं का लाभ बच्चों को मिल भी रहा है और कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहचान भी बना रहे हैं."