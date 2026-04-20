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स्पेशल ड्रिंक और डाइट ले तपती दोपहरी में निकल पड़ते हैं आदिवासी, सूरज के तेवर भी पड़ जाते हैं ढीले

स्पेशल ड्रिंक और डाइट ले तपती दोपहरी में निकल पड़ते हैं आदिवासी ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 42 डिग्री पार हो रहा है. सूरज की तपन तेज है. इसके बाद भी अटल ऊइके और उसका परिवार जंगल में दोपहर करीब 2:00 बजे महुआ बिनते नजर आ जाते हैं, ऐसे में जहां लोग घरों से निकलने में भी सोच रहे हैं. वहां आदिवासी तपती धूप में काम करते हैं. ईटीवी भारत ने अटल ऊइके से पूछा कि क्या पर गर्मी का असर नहीं होता, इस पर अटल ऊइके कहते हैं कि "यह उनकी रोजी-रोटी का साधन है. इसके लिए उनकी जो डाइट प्लान है, वह उन्हें गर्मी से दूर रखती है.

छिंदवाड़ा: अप्रैल के महीने में सूरज अपने पूरे तेवर में है. कई प्रदेशों में पारा 42 डिग्री पार हो रहा है. लोगों की घरों से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है. वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण और आदिवासी इस चिलचिलाती धूप खेतों में काम करते जंगलों में महुआ चुनते और मजदूरी करते देखे जाते हैं. भीषण गर्मी में भी इन्हें कूल रखने के लिए कोई स्पेशल ड्रिंक य फूड नहीं होता, बल्कि देसी खाना ही इनकी सेहत का राज होता है. आइए जानते हैं कैसे इतनी गर्मी में भी छिंदवाड़ा के यह आदिवासी इतने कूल रहते हैं और क्या है इनका डाइट प्लान.

उन्होंने बताया कि लचका जिसे आम भाषा में अब दलिया कहा जाता है. सुबह सबसे पहले वे नाश्ते में उसे पीते हैं और उसके बाद लोकस बोली में कहा जाने वाला मही यानि जिसे छाछ कहा जाता है, उसमें गेहूं या फिर मक्के से महेरी बनाई जाती है. यह कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं होता. इनको पीने के बाद दिनभर शरीर में ठंडक रहती है."

महुआ बीनती महिला आदिवासी (ETV Bharat)

डिहाइड्रेशन से बचाती है आम की चटनी

आदिवासियों के डाइट प्लान में सबसे अहम होता है, कच्चे आम से बनी देसी चटनी. इसमें सिर्फ मिर्च नमक और लहसुन मिला होता है. ग्रामीण घनश्याम यादव ने बताया कि "गर्मी बहुत तेज होती है, शरीर में ठंडक के लिए खेतों में जंगल से आम तोड़कर लाते हैं और फिर उसकी चटनी बनाकर खाते हैं. यह उनके खाने का खास साधन होता है. इससे शरीर में ठंडक होती है." आयुर्वेदाचार्य अनिल देशमुख ने बताया कि "आम में भरपूर पानी होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है. कच्चे आम की चटनी खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है.

दोपहरी में काम करते आदिवासी (ETV Bharat)

लू लगने पर बकरी के दूध से होता है इलाज

आयुर्वेदाचार्य अनिल देशमुख ने बताया कि अगर गांव या आदिवासियों को लू लगती है या हीट वेव का असर होता है तो ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि देसी इलाज करते हैं. इसमें सबसे अच्छा इलाज बकरी के दूध का होता है. बकरी का दूध हाथ और पैरों के नाखूनों में लगाने से लू खत्म हो जाता है. इसके साथ ही कच्चे आम को उबालने के बाद उसका पेस्ट अगर पैरों के तलवे में लगा लिया जाए तो भी लू का असर खत्म हो जाता है और अधिकतर आदिवासी और ग्रामीण इन्हीं का उपाय करते हैं."