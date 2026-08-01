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VIP बनने का शौक पड़ेगा भारी, हूटर लगाने और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर कटेगा चालान

छिंदवाड़ा यातायात पुलिस का विशेष अभियान, हूटर बत्तियां लगाकर भौकाल जमाने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई, वाहन भी हो सकते हैं जब्त. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA TRAFFIC POLICE ACTION
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:09 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 9:17 AM IST

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छिंदवाड़ा: भौकाल जमाने के लिए कार की छत पर नियम विरुद्ध हूटर या बत्तियां लगाया या फिर नंबर प्लेटों पर रॉब झाड़ने के लिए कुछ भी लिखवाया तो ऐसे लोगों की अब खैर नहीं होगी. क्योंकि छिंदवाड़ा यातायात पुलिस 15 दिनों तक विशेष अभियान चला रही है. जिसके चलते ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं या फिर अपनी कार में नियम विरुद्ध बत्तियां या काली फिल्म लगाकर चल रहे होंगे.

कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़, हूटर बत्ती लगाने वालों पर एक्शन
छिंदवाड़ा यातायात डीएसपी रामेश्वर प्रसाद चौबे ने बताया कि, ''1 अगस्त से 15 अगस्त तक यातायात विभाग विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है. जो अपनी कर या दो पहिया वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर उसमें कुछ भी लिखवा लेते हैं या फिर नंबर प्लेट के ऊपर अपने पद नाम लिखवाते हैं. इसके साथ ही कार में कई लोग नियम विरुद्ध तरीके से बत्तियां या हूटर लगाकर चलते हैं उनपर भी कार्रवाई की जाएगी.''

भोपाल में महापौर की कार से निकाला था हूटर और नेम प्लेट
कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम आहके अपने वाहन से भोपाल गए हुए थे. एमपी नगर के पास चैकिंग के दौरान महापौर की कार में महापौर लिखी हुई तख्ती और हूटर निकालकर ₹3000 की चालानी कार्यवाही भी की गई थी. हालांकि इसके बाद से महापौर ने अपनी कार में कोई भी नेम प्लेट नहीं लगाई है. लेकिन छिंदवाड़ा में कई ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जिनकी कार में हूटर के साथ-साथ उनके पद नाम की तख्ती भी लगी हुई है.

कौन लगा सकता है हूटर और फ़्लैश लाइट
यातायात विभाग के डीएसपी रामेश्वर प्रसाद चौबे ने बताया कि, ''भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, केवल आपातकालीन और आधिकारिक सरकारी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां में ही हूटर और फ्लैश लाइट (बत्ती) लगाने की अनुमति है. आम नागरिकों या मंत्रियों को भी निजी वाहनों के लिए इनका उपयोग करना पूरी तरह गैरकानूनी है. जिन वाहनों को अनुमति हैं उनमें...

1. पुलिस वाहन कानून व्यवस्था और गश्त के लिए उपयोग होने वाली गाड़ियां.
2. एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने और अस्पताल जल्दी पहुंचने के लिए.
3. फायर सर्विस आग बुझाने वाली गाड़ियां.
4. आपदा प्रबंधन आपातकालीन स्थिति या राहत कार्य से जुड़े वाहन.
5. न्यायिक दंडाधिकारी स्तर अधिकारियों को भी फ्लैशलाइट और हूटर लगाने की अनुमति है.

नंबर प्लेट से की छेड़छाड़ तो यह हो सकती है सजा
मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 50 के अनुसार, कार की नंबर प्लेट पर पदनाम, नाम, जाति, धर्म या कोई भी स्लोगन लिखना पूरी तरह गैरकानूनी है. नंबर प्लेट पर केवल आधिकारिक पंजीकरण संख्या ही साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए. अधिकतर देखा जाता है कि लोग भौकाल जमाने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट में या नंबर प्लेट के ऊपर और आगे पीछे कई तरह के स्लोगन या अपना पदनाम लिखा लेते हैं. इसी के चलते कार्रवाई की जा रही है. इसमें ₹500 से लेकर ₹5000 तक चालानी कार्रवाई की जा सकती है. अगर बार-बार नियमों का उल्लंघन कोई वाहन चालक करता है तो वाहन जप्त भी किया जा सकता है.

Last Updated : August 1, 2026 at 9:17 AM IST

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