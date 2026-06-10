छिंदवाड़ा सिरप कांड में आरोपी डॉक्टर की सारी दलीलें जबलपुर हाई कोर्ट में धराशाई
जहरीले सिरप कांड के आरोपी डॉक्टर ने जबलपुर हाई कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया. सरकार ने किया जमानत देने का विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 12:11 PM IST
जबलपुर : छिंदवाड़ा के जहरीले कफ सिरप कांड में 20 से अधिक बच्चों की मौत के मामले को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई कोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आरोपी डॉक्टर के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंध के संबंध में नोटिस जारी किये जाने के बावजूद 4 साल से कम उम्र वाले बच्चों का निश्चित खुराक वाला कंपाउंड दिया गया. इस कारण कई मासूम मौत का शिकार हुए."
आरोपी डॉक्टर ने दिए ये तर्क
छिंदवाड़ा जहरीले सिरप कांड में आरोपी डॉ. एस.एस.ठाकुर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "वह विगत 45 साल से बच्चों के डॉक्टर के रूप में परासिया में काम कर रहे हैं. उसे सिरप में मिलावट या खराबी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. कोल्ड्रिफ़ कफ सिरप लिखने के लिए उन्हें निर्माता और वितरक से कोई कमीशन नहीं मिला. सिरप को संभालने, वितरित करने या नष्ट करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने अच्छे इरादे से मरीजों को कफ सिरप लिखा था." आरोपी डॉक्टर का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में
याचिका में आरोपी डॉक्टर से ओर से कहा गया "उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिरप का वह खास बैच मिलावटी था. डॉ.प्रवीण सोनी और अन्य सह-आरोपियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है." आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने 4 बच्चों का इलाज किया और उनकी मौत हो गई. चार्जशीट में केवल दो बच्चों का विवरण दिया गया है. आरोपी डॉक्टर का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया गया है.
कफ सिरप में मिलावट की जानकारी नहीं होने का दावा
याचिका में ये भी कहा गया "सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माता को दवा के रैपर पर यह चेतावनी देनी चाहिए कि इसे 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए. कफ सिरप के लिए गये सैंपल की रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई थी, जिसमें कोल्ड्रिफ़ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी का पता चला था. उसने इसके पूर्व 23 अगस्त तथा 26 सितम्बर को ये दवा लिखी थी. उसे कफ सिरप में किसी भी मिलावट की जानकारी नहीं थी."
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सरकार ने किया जमानत याचिका का विरोध
सरकार की तरफ से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया "4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित दवा व वैक्सीन आरोपी डॉक्टर द्वारा लिखी गयी, जो लोगों की सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही दिखाता है. गंभीर और संवेदनशील मामले में अगर आरोपी को ज़मानत दी जाती है तो इससे लोगों का भरोसा टूटेगा. आरोपी के खिलाफ़ शुरुआती सबूत मज़बूत हैं और उसकी भूमिका बहुत गंभीर है."