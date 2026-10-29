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अनएक्सप्लोर्ड इंडिया के पैकेज में शामिल हुए छिंदवाड़ा के टूरिस्ट विलेज, मेट्रो सिटीज छोड़कर यहां भागे आ रहे लोग

अनएक्सप्लोर्ड इंडिया के पैकेज में शामिल हुए छिंदवाड़ा के दो टूरिस्ट विलेज ( Etv Bharat Graphics )

छिन्दवाड़ा : ना भीड़भाड़, ना शोर शराबा और ना ही किसी तरह की भागम-भाग. यहां पहुंचने के बाद टूरिस्ट को ऐसा सुकून मिलता है, कि लगता है यहीं बस जाएं. हम बात कर रहे हैं छिन्दवाड़ा के टूरिस्ट विलेज सावरवानी और चिमटीपुर की. ये गांव टूरिस्ट्स के लिए इतने खास हैं कि इन्हें अनएक्सप्लोर्ड इंडिया की लिस्ट में शामिल किया गया है.

सावरवानी और चिमटीपुर गांव हो रहे फेमस (Etv Bharat Graphics) क्यों खास हैं छिन्दवाड़ा के ये गांव