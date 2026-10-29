अनएक्सप्लोर्ड इंडिया के पैकेज में शामिल हुए छिंदवाड़ा के टूरिस्ट विलेज, मेट्रो सिटीज छोड़कर यहां भागे आ रहे लोग
टूरिस्टों के लिए खास है छिन्दवाड़ा के सावरवानी और चिमटीपुर गांव, खूबसूरत वादियों के बीच होम स्टे, ट्राइबल फूड और कल्चर के लोग हो रहे दीवाने. महेंद्र राय की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 2:41 PM IST
छिन्दवाड़ा : ना भीड़भाड़, ना शोर शराबा और ना ही किसी तरह की भागम-भाग. यहां पहुंचने के बाद टूरिस्ट को ऐसा सुकून मिलता है, कि लगता है यहीं बस जाएं. हम बात कर रहे हैं छिन्दवाड़ा के टूरिस्ट विलेज सावरवानी और चिमटीपुर की. ये गांव टूरिस्ट्स के लिए इतने खास हैं कि इन्हें अनएक्सप्लोर्ड इंडिया की लिस्ट में शामिल किया गया है.
क्यों खास हैं छिन्दवाड़ा के ये गांव
छिंदवाड़ा में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई पहचान मिली है. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड और इंडिया हाइक्स ने मध्यप्रदेश के टूरिस्ट विलेजेस (गांवों) को देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए शुरू किए गए अनएक्सप्लोर्ड इंडिया पैकेज में सावरवानी और चिमटीपुर को शामिल किया है. इस पहल के पहले संस्करण को अच्छी सफलता मिली है और देश के 10 बड़े शहरों से पर्यटक इन गांवों में पहुंच रहे हैं.
बड़े शहरों से निकलकर सुकून बिताने पहुंच रहे टूरिस्ट
मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली सहित अन्य महानगरों से आए पर्यटक यहां भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से दूर ग्रामीण जीवन, आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक भोजन और सतपुड़ा की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं. अक्टूबर से शुरू हुआ यह टूरिस्ट पैकेज जनवरी तक चलेगा.
इससे दोनों पर्यटन ग्रामों में पर्यटकों की आवाजाही बनी रहने की उम्मीद है. साथ ही, स्थानीय होम स्टे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावनाएं बढ़ी हैं.
भीड़भाड़ से हटकर सुकून की दुनिया में मिल रहा चैन
टूरिस्ट विलेज में पहुंचने पर पर्यटकों का यहां पारंपरिक तौर-तरीके से स्वागत किया जा रहा है. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित होम स्टे में ठहरकर पर्यटक ग्रामीण परिवेश और स्थानीय जीवनशैली का अनुभव ले रहे हैं. यहां उन्हें प्रकृति के करीब समय बिताने के साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानने का मौका मिल रहा है.
अनएक्सप्लोर्ड इंडिया पैकेज के तहत सतपुड़ा के पहाड़, घने जंगल, नदियां और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. पर्यटक सप्तधारा, राजाखोह ट्रेकिंग और अनहोनी मंदिर सहित विभिन्न पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं. इसके साथ ही लोक संगीत, लोक नृत्य, सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों के साथ बैलगाड़ी राइड का भी यहां आनंद ले रहे हैं.
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सतपुड़ा के जंगलों में वन्यजीवों और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखकर पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं. ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक खान-पान और स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का अनुभव इस यात्रा को उनके लिए यादगार बना रहा है.