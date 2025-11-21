ETV Bharat / state

एक गलती से पूरी बारात बनी पत्थर, आज भी हवा में लटका है दूल्हा, भरतादेव की गजब कहानी

सहारे में टिके पत्थर को कहा जाता है भरतादेव जरा से सहारे में टिका बहुत बड़ा पत्थर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे अगर हल्की सी भी हवा या इशारा लगा तो पत्थर लुढ़ककर नीचे आ सकता है. लेकिन भयंकर तूफान चले या फिर आंधियां आएं, यह पत्थर जस का तस रहता है. इसी पत्थर को भरता देव कहा जाता है. लोगों की आस्था इतनी है कि यहां पर पूजा पाठ के साथ ही कई धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं.

छिंदवाड़ा: भरतादेव बाबा और भर्तिन मां की शादी के बाद बारात वापस जा रही थी. छिंदवाड़ा के पास चंदनगांव के जंगल में थकान होने की वजह से बारात रोक दी गई और इसी दौरान भरता देव को नींद लग गई. दूसरे दिन सुबह लोगों ने देखा तो पूरी बारात पत्थरों में तब्दील हो गई थी. यह कहानी है छिंदवाड़ा के टूरिस्ट स्पॉट भरता देव की, जो आज लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

पत्थर में तब्दील हो गई थी पूरी बारात, धीरे धीरे बढ़ रहा पत्थर

करीब 65 साल के आमटा गांव के रहने वाले रामदयाल पाल बताते हैं कि, ''चंदनगांव में उनका ननिहाल है, बचपन के दिनों में वे ज्यादा दिन यहीं पर रहते थे. जहां आज भरता देव है, वहां घना जंगल हुआ करता था. यह जो भरता देव वाला पत्थर है यह धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है. पहले यह बहुत छोटा था, लेकिन लगातार इसका आकार बढ़ रहा है. लोग यहां आकर बच्चों के मुंडन से लेकर अब तो पिकनिक भी मानने लगे हैं.''

भरतादेव के पास रहने वाले देवेंद्र अड़क की उम्र भी करीब 63 साल है. उनका कहना है कि, ''उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि भरतादेव और भर्तिन मां की शादी के बाद वे लौट रहे थे. इसी दौरान चंदनगांव के इसी जंगल में थकान की वजह से रुक कर आराम करने लगे. उन्हें कहा गया था कि रात को वे अपनी बारात लेकर अपने गांव पहुंच जाए, नहीं तो सुबह होने पर पूरी बारात सहित वे खुद पत्थर के हो जाएंगे.

थकान अधिक होने की वजह से भरतादेव अपनी पूरी बारात के साथ यही सो गए. सुबह जब लोगों ने देखा तो पूरी बारात दूल्हा दुल्हन सहित पत्थर की हो गई थी. आज भी एक तरफ भरता देव है तो उसके थोड़े से दूर पर ही भर्तिन मां का भी पत्थर है. आसपास जो बारात आराम कर रही थी वह भी पत्थरों में तब्दील हो गई.''

दूल्हे शादी के पहले सिंदूर लगाकर करते हैं पूजा

कहानी बारात से जुड़ी है इसलिए आसपास के लोग अपनी शादी से पहले यहां पहुंचकर इस पत्थर में सिंदूर चढ़ाते हैं और कई लोग सिंदूर से नहलाते भी हैं. माना जाता है कि जो भी दूल्हा बनता है वह यहां अगर पूजा करने के बाद घोड़ी चढ़ता है तो उसकी शादी सफल होती है.

सरकार ने बायोडायवर्सिटी पार्क किया है घोषित

वन विभाग की सीमा में होने की वजह से देखरेख वन विभाग करता है. लेकिन अब यह जगह नगर निगम को ट्रांसफर कर दी गई है. कमल नाथ सरकार के दौरान इस इलाके को बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की जा चुकी है. नगर निगम ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रही है. जिसमें पास से गुजरने वाली कुलबहरा नदी में वोटिंग और बच्चों के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए पाथवे बनाने की योजना है.