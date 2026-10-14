एस्ट्रो विलेज की आकाशगंगा से तामिया के सनसेट तक, छिंदवाड़ा के टूरिस्ट स्पॉट्स के दीवाने हुए स्पेशल गेस्ट
दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने करीब से देखा छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026 के तहत स्पेशल विजिट. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:27 AM IST
छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा इन दिनों टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है. यहां का ट्राइबल कल्चर और तामिया का सनसेट लोगों को काफी लुभा रहा है. मंगलवार को दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी यहां सावरवानी, तामिया और धूसावानी में आदिवासी लोक नृत्य, मनमोहक सूर्यास्त और आकाशगंगा के नजारों का लुत्फ उठाया.
दरअसल, मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026 में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों को प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से स्पेशल विजिट का आयोजन किया जा रहा है.
एस्ट्रो विलेज से लेकर होम स्टे, छिंदवाड़ा के दीवाने हुए मेहमान
जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के दल ने छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन गांव सावरवानी, तामिया और एस्ट्रो गांव धूसावानी का विजिट किया. इस दौरान प्रतिनिधियों ने जिले के प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अनुभव लिया. सतपुड़ा के जंगलों से गुजरते हुए प्रतिनिधियों का दल पर्यटन ग्राम सावरवानी पहुंचा. यहां के सहज ग्रामीण परिवेश और सादगी ने सभी को प्रभावित किया. इसके बाद दल ने तामिया के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया.''
उन्होंने बताया, '' प्रतिनिधियों के दल ने यहां सनसेट की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद किया. देर शाम आयोजित आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति ने भ्रमण को और भी खास बना दिया. ढोल और मंजीरों की थाप पर प्रस्तुत पारंपरिक डांस के दौरान दल में शामिल महिलाएं भी उत्साहपूर्वक झूम उठीं.''
धूसावानी में आकाशगंगा का दीदार, वल्चर पॉइंट पर देशी नाश्ता
विजिट के दौरान प्रतिनिधियों का दल छिंदवाड़ा के एस्ट्रो गांव धूसावानी पहुंचा. यहां उन्होंने देर रात तक खुले आकाश में आकाशगंगा और तारों को निहारा. अगले दिन सुबह वल्चर पॉइंट पर देशी नाश्ते का आनंद लिया. इस दौरान प्रतिनिधियों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों और यहां उपलब्ध पर्यटन की विविध संभावनाओं से परिचित कराया गया. नेचर वॉक सहित इन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिनिधियों को छिंदवाड़ा के प्राकृतिक स्थलों, स्थानीय परंपराओं और ग्रामीण परिवेश को करीब से जानने का अवसर मिला.
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विदेशी टूरिस्ट की खास पसंद बन रहा ट्राइबल कल्चर
छिंदवाड़ा जिले की तामिया पातालकोट और पेंच नेशनल पार्क से लगे आदिवासी गांव में होम स्टे बनाए गए हैं. इनमें आदिवासी पारंपरिक खाने के साथ देशी मेहमाननवाजी से टूरिस्ट का दिल जीत रहे हैं, इन गांवों के होमस्टे में रुकने के लिए फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, जापान और भी कई देशों के टूरिस्ट अब तक पहुंच चुके हैं. देश के ही नहीं अब विदेशों में भी छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी गांव टूरिस्ट के लिए पसंद बन रहे हैं.