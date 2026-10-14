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एस्ट्रो विलेज की आकाशगंगा से तामिया के सनसेट तक, छिंदवाड़ा के टूरिस्ट स्पॉट्स के दीवाने हुए स्पेशल गेस्ट

एस्ट्रो विलेज से लेकर होम स्टे, छिंदवाड़ा के दीवाने हुए मेहमान ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा इन दिनों टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है. यहां का ट्राइबल कल्चर और तामिया का सनसेट लोगों को काफी लुभा रहा है. मंगलवार को दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी यहां सावरवानी, तामिया और धूसावानी में आदिवासी लोक नृत्य, मनमोहक सूर्यास्त और आकाशगंगा के नजारों का लुत्फ उठाया.

दरअसल, मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026 में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों को प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से स्पेशल विजिट का आयोजन किया जा रहा है.