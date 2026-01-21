ETV Bharat / state

कैनवास पर दौड़ती है जीभ, मिनटों में उतरता है चेहरा, जीवंत हो उठे बिरसा मुंडा

बालाघाट के सूर्यभान का अलग है टेलेंट, जीभ से बना देतें मिनटों में पेंटिंग, छिंदवाड़ा में ईटीवी भारत से टंग पेंटर सूर्यभान ने की बात.

TONGUE PAINTER SURYABHAN MERAVI
जीभ से मिनटों में बना दी बिरसा मुंडा की पेंटिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 6:32 PM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: ना ब्रश की जरूरत और ना ही कूची की डिमांड आप सामने बैठ जाइए जीभ से हूबहू आपकी तस्वीर हो जाएगी तैयार. इस हुनर में माहिर मध्य प्रदेश के बालाघाट के बैहर के रहने वाले सूर्यभान मेरावी जिन्हें दुनिया का इकलौता टंग पेंटर भी कहा जाता है. कैसे शुरू हुआ जीभ से पेंटिंग बनाने का सिलसिला ईटीवी भारत से खास बातचीत में किया खुलासा.

दुनिया के इकलौते टंग पेंटर, ब्रश नहीं जीभ का करते हैं इस्तेमाल

बालाघाट के सुंदरवाही गांव से निकलकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले सूर्यभान मेरावी को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था. पहले वे हाथों से पेंटिंग बनाते थे, बाद में ऐसा जुनून चढ़ा की उन्होंने सोचा कुछ अलग करना है. इसके बाद सूर्यभान ने जीभ से पेंटिंग करना शुरू किया. फिर जब जीभ से पेंटिंग बनाने की शुरुआत की, तो उनकी ये कला धीरे-धीरे बालाघाट से निकलकर प्रदेश और देश तक पहुंची.

जीभ से बना दी बिरसा मुंडा की पेंटिंग (ETV Bharat)

इतना ही नहीं सूर्यभान रियलटी शो में भी अपना टेलेंट दिखा चुके हैं. कपिल शर्मा शो में जब उन्हें बुलाया गया तो मिनटों में उन्होंने अपनी जीभ से फिल्म अभिनेता सलमान खान की तस्वीर हूबहू बना डाली. बताया जाता है कि दुनिया के एकमात्र जीभ से पेंटिंग बनाने वाले पेंटर हैं.

SURYABHAN MERAVI TALK ETV BHARAT
सूर्यभान मेरावी से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

खेती बेचकर इंजीनियर बनाना चाहते थे पिता

सूर्यभान मेरावी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि "हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा अच्छा करियर बनाकर सेटल्ड हो जाए. मेरे पिता भी अपनी जमीन बेचकर मुझे इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं कला के लिए ही जन्मा हूं, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया. सूर्यभान ने बताया कि मैं पहले हाथों से पेंटिंग करता था, लेकिन जब रियलटी शो में जाने के लिए अप्लाई किया तो, वहां मुझे रिजेक्शन मिला, क्योंकि आपको कुछ अलग करना होगा, तभी सिलेक्ट होगे और हाथ से तो सभी पेंटिंग करते हैं.

SURYABHAN MERAVI TALK ETV BHARAT
बिरसा मुंडा की पेंटिंग जीभ से बनाई (ETV Bharat)

इसके बाद मैंने जीभ से पेंटिंग करने की शुरूआत की, लेकिन इसमें रंगों के चयन का ध्यान रखना होता है. मैं कलर को जीभ से नीचे नहीं जाने देता हूं. हालांकि इस सफर में मुझे पहले परेशानियां मिली और कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन लगातार मेहनत से सफलता मिलती गई. इसके साथ ही सूर्यभान ने कहा कि बच्चों को अगर अपने भविष्य को लेकर क्लेयरिटी है, तो मां-बाप को उसका साथ देना चाहिए.

SURYABHAN PAINTING WITH TONGUE
छिंदवाड़ा आदिवासी महोत्सव (ETV Bharat)

रियलिटी शो से मिली पहचान

सूर्यभान मेरावी के दादा कारपेंटर थे. उन्हीं से सूर्यभान ने कला का हुनर सीखा. सूर्यभान मेरावी 'द कपिल शर्मा शो' जैसे टीवी रियलिटी शो में जा चुके हैं. द कपिल शर्मा शो ने 5 मिनट में उन्होंने जीभ से सलमान खान की तस्वीर बना डाली थी. उनका लक्ष्य है की वे अमेरिका गोट टैलेंट जैसे इंटरनेशनल रियलिटी शो में भी अपनी कला का प्रदर्शन करें.

Last Updated : January 21, 2026 at 7:08 PM IST

TAGGED:

BALAGHAT TONGUE PAINTER
CHHINDWARA TRIBAL FESTIVAL
SURYABHAN MERAVI TALK ETV BHARAT
SURYABHAN PAINTING WITH TONGUE
TONGUE PAINTER SURYABHAN MERAVI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.