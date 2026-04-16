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बाघ के हमले में अपनों को खोने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने छिंदवाड़ा में लगाया जाम, 50 लाख की डिमांड

छिंदवाड़ा और सिवनी में पिछले दिनों बाघ के हमले में 4 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया वन विभाग का घेराव लगाया जाम.

CHHINDWARA VILLAGERS BLOCKED ROAD
अपनों को खोने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने छिंदवाड़ा में लगाया जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 4:04 PM IST

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छिंदवाड़ा: पेंच नेशनल पार्क के आसपास इन दिनों बाघ लगातार इंसानों पर हमले कर रहे हैं. पिछले दिनों बाघ ने यहां 4 लोगों को अपना निवाला बनाया. इसी के चलते अब अपनों को खोने के बाद ग्रामीण सड़क पर उतरकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास गांव में लगातार बाघ के हमले बढ़ रहे हैं. पिछले 6 महीने में 4 लोगों की मौत हो चुकी है. ग्रामीणों ने वन विभाग के दफ्तर का घेराव करते हुए 50 लाख रुपए के मुआवजे के साथ ही घटनाओं को रोकने के लिए विभाग से मांग की है.

छिंदवाड़ा के 3 और सिवनी के 1 व्यक्ति को बनाया शिकार

चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी ने बताया, "पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र में लगातार हो रहे बाघ के हमलों से स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है. अब तक महेंद्र पिता संभू मंडेकर, दिनेश पिता पुषु मंडेकर और बलराम पिता फकीरा डेहरिया की दुखद मृत्यु हो चुकी है.
जमतरा, थोटामाल, नाहर्झीर, डोला पांजरा, पाथरी, गुमतरा, बंधान माल की जनता आक्रोशित और भयभीत है. आज वन विभाग ऑफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन कर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों."

CHHINDWARA TIGER ATTACK DEATH COMPENSATION
ग्रामीणों ने मुआवजा बढ़ाने को लेकर सड़क पर लगाया जाम (ETV Bharat)

50-50 लाख मुआवजे की मांग

ग्रामीणों ने विधायक के साथ प्रशासन को सौंपे मांग पत्र में कहा है कि वन विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त, ड्रोन, कैमरा ट्रैप का उपयोग और अलर्ट सिस्टम लागू किया जाए. जंगल से लगे गांवों में सोलर फेंसिंग, मचान और रात में बाहर निकलने पर रोक जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. आबादी के पास घूम रहे बाघों को ट्रैक कर सुरक्षित जंगल क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू टीम तुरंत कार्रवाई करे. मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जाए.

VILLAGERS DEMAND COMPENSATION
ग्रामीणों ने विधायक के साथ वन विभाग को सौंपा मांग पत्र (ETV Bharat)

वन विभाग और पेंच नेशनल पार्क लगातार करवा रहा मुनादी

वन विभाग और पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है. जिसमें मोगली मित्र मुनादी जागरूकता कार्यक्रम, लोगों की बैठक लेकर जंगली इलाकों से दूर रहने के साथ ही जंगली जानवरों से किस तरीके से बचा जा सकता है और बेहतर व्यवहार कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी दी जाती है.

CHHINDWARA PENCH NATIONAL PARK
वन विभाग के बाहर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

25 लाख रुपए मिलता है मुआवजा

वन विभाग के पूर्व एसडीओ राकेश सिन्हा ने बताया, "मध्य प्रदेश सरकार बाघ के हमले से इंसान की मौत हो जाने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा देती है. पहले यह राशि 8 लाख रुपए हुआ करती थी अब इसको बढ़ा दिया गया है, हालांकि 10 लाख रुपए परिजन को दिया जाता है और 15 लाख रुपए की एफडी की जाती है. गंभीर घायल होने 2 लाख रुपए तक केंद्र सरकार के नियमानुसार और मामूली चोट के इलाज का खर्च 25000 रुपए तक दिया जाता है.

पालतू जानवरों की मौत पर भी मिलता है मुआवजा

इसी तरह फसल संपत्ति के नुकसान पर राज्य सरकार के नियमानुसार राहत राशि मिलती है. बाघ या अन्य वन्यजीवों के हमले में पालतू जानवर गाय, भैंस, बैल की मौत होने पर राज्य सरकारें मुआवजा देती हैं. आमतौर पर पशु की मौत पर ₹12000 से लेकर ₹30000 तक का मुआवजा मिलता है. छोटे जानवर जैसे भेड़-बकरी की मौत पर लगभग ₹2500 से ₹3500 की सहायता मिलती है.

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