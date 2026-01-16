ETV Bharat / state

लोगों को डरा धमकाकर खुद को समझने लगे थे छिंदवाड़ा के डॉन, पुलिस ने निकाली हेकड़ी

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया , '' अभिषेक यादव और पप्पू चंद्रवंशी लोगों को डरा धमकाकर परेशान करते थे, जिससे इलाके के लोगों में काफी दहशत का माहौल रहता था. ऐसी ही हरकत इन्होंने एक दिन पहले भी की थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई.

छिन्दवाड़ा : लोगों को बेवजह सड़कों पर रोककर गुंडागर्दी करने और डराने धमकाने वाले दो बदमाशों की छिंदवाड़ा पुलिस ने हेकड़ी निकाल दी है. पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक शहर के कोतवाली क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने हुए हैं. इसके बाद युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर ऐसी सजा दी है कि ऐसी हरकत करने वाले दूसरे आरोपी भी सबक ले सकेंगे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पहले तो थाने के सामने उठक बैठक लगवाई जिससे वे दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें इसके साथ ही थाने से लेकर न्यायालय तक कान पकड़वाकर जुलूस भी निकाला गया, जिससे लोगों में इनका डर खत्म हो जाए और दूसरे अपराधी भी सबक लें.''

आरोपियों को सबक सिखाने पुलिस कर रही प्रयोग

कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि कई ऐसी मामले होते हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सजा होने के बाद भी अपराधी दोबारा अपराध करते हैं. ऐसे में सार्वजनिक रूप से अगर बेइज्जती हो और शर्मिंदगी महसूस करें तो कई बार आरोपी अपराध करना छोड़ देते हैं. इसी वजह से उन्हें इस प्रकार उठक बैठक कराई जाती है या फिर सड़कों पर जुलूस निकाला जाता है जिससे वे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी महसूस करें और अपराध करना छोड़ दें.

पहले भी पुलिस आरोपियों के निकाल चुकी है जुलूस

थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया, '' पुलिस अधीक्षक के साफ निर्देश है कि शहर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं जाएगा. इसलिए लगातार पुलिस अपराधिक तत्वों से लेकर जुआ-सट्टा, अवैध शराब जैसे मामलों में कार्रवाई कर रही है. साथ ही आरोपियों के लिए चेतावनी भी है कि अगर कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी पुलिस द्वारा इस तरह के आरोपियों का जुलूस निकाला जा चुका है.''