मध्य प्रदेश के इस जिले की बेहतरीन कहानी, सर्दी में नागपुर तो गर्मी में पचमढ़ी में होती थी मेजबानी

69 साल पहले छिंदवाड़ा जिले के राजधानी नागपुर हुआ करती थी. इतिहासकार प्रोफेसर डॉ उमाकांत शुक्ला ने बताया कि "1947 में भारत देश को आजादी मिली तो उस दौरान छिंदवाड़ा को सीपी एंड बरार में शामिल कर लिया गया था. सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी. नागपुर से छिंदवाड़ा की भौगोलिक सीमा लगी होने की वजह से इसे सीपी एंड बरार का हिस्सा बनाया गया था. 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो छिंदवाड़ा को शामिल कर लिया गया और फिर छिंदवाड़ा की राजधानी भोपाल हो गई."

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के एक जिले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी राजधानी की कहानी बड़ी दिलचस्प है. मौसम बदलते ही इसकी राजधानी भी बदल जाती थी. एक ऐसा जिला जब मध्य प्रदेश का जन्म नहीं हुआ था, तो सर्दी के दिनों में इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. जबकि गर्मी के दिनों में पचमढ़ी और फिर कुछ साल ग्वालियर भी रही. इन सब के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो इस जिले की राजधानी भोपाल हो गई. आईए जानते हैं छिंदवाड़ा जिले की जन्म कहानी.

इतिहासकार डॉक्टर यूके शुक्ला ने बताया कि "इतिहास के कई पुराने लेखों में जिक्र है कि सेन्ट्रल प्राविंसेस एवं बरार ब्रिटिश आधीन भारत का एक प्रांत था. यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों को मिलाकर बनाया गया था, जिन्हें अंग्रेजों ने मराठों व मुगलों से जीता था. मध्य प्रांत और बरार, ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था और बाद में भारत का डोमिनियन बना. सीपी एंड बरार 1903 से 1950 तक अस्तित्व में रहा. इसका गठन मध्य प्रांत और बरार प्रांत के विलय से हुआ था. जो अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद राज्य से पट्टे पर लिया गया क्षेत्र था.

5 नवंबर 1902 को हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से, छठे निजाम महबूब अली खान, आसफ जहां 5 ने बरार को अंग्रेजों को 25 लाख रुपए सालाना किराए पर स्थायी रूप से पट्टे पर दे दिया. लॉर्ड कर्जन ने बरार को मध्य प्रांत में विलय करने का निर्णय लिया और 17 सितंबर 1903 को इसकी घोषणा की गई. 1947 में भारत की आजदी के बाद कई रियासतों को मध्य प्रांत और बरार में मिला दिया गया था. जो 1950 में भारत के संविधान के लागू होने पर मध्य भारत नया भारतीय राज्य बन गया और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में विलय हो गया.

छिंदवाड़ा की थी तीन राजधानियां (ETV Bharat)

4 राजधानियों का सुख ले चुका है छिंदवाड़ा

सीपी एंड बरार फिर मध्य भारत और मध्य प्रदेश इस तरह कुल छिंदवाड़ा की हिस्से में चार राजधानियों के सुख भोगने का मौका मिला है. सीपी एंड बरार के समय छिंदवाड़ा की राजधानी नागपुर हुआ करती थी. सर्दियों में पचमढ़ी को राजधानी घोषित किया गया था. 1950 के बाद जब मध्य भारत राज्य की घोषणा हुई तो राजधानी ग्वालियर कर दी गई. फिर एक नवंबर 1956 को जब सीपी एंड बरार मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो राजधानी भोपाल हो गई."

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हिस्सों से बना था सीपी एंड बरार

डॉक्टर उमाकांत शुक्ला ने बताया कि सीपी एंड बरार में उस दौरान मध्य प्रदेश और वर्तमान के छत्तीसगढ़ के कई शहरों के साथ ही महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी शामिल किया गया था.