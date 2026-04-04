ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में बाघ ने कराया फोटो सेशन! डर और रोमांच के बीच किसान ने बनाया वीडियो

थोटामाल गांव के किसान सुनील राय ने बताया कि "वे अपने खेत से शाम को घर जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें एक पेड़ के नीचे बाघ आराम करते हुए दिखा. जिसका वीडियो उन्होंने बनाया है. उस दौरान बाघ पेड़ के नीचे आराम से बैठा था. उनके साथ मौजूद कुछ लोगों ने उसे टार्च की रोशनी भी दिखाई, कुछ देर बाद जब ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई तो फिर बाघ वहां से चला गया लेकिन तब तक वीडियो बना लिया था."

छिंदवाड़ा: लोग रात के अंधेरे में उसे टार्च की रोशनी से देख रहे थे और जंगल का राजा अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहा था. देखने में ऐसा लग रहा था मानो बाघ फोटो सेशन के मूड में आराम से शूटिंग करवा रहा हो. रोमांच और डर के बीच आंखों को सुकून देने वाला यह दृश्य छिंदवाड़ा के थोटामाल गांव में देखने को मिला. जहां बाघ का वीडियो गांव वालों ने ही बनाया है जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है.

डर और रोमांच के बीच किसान ने बनाया वीडियो (ETV Bharat)

2 दिन पहले ही एक व्यक्ति का बाघ ने किया था शिकार

2 दिन पहले इसी गांव का एक व्यक्ति जंगल में महुआ बीनने गया था और बाद में उसे अपना शिकार बना लिया था. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह वही बाघ है जो इस इलाके में घूम रहा है. जानकारों का कहना ही कि इस तरीके से बाघ आराम उस हालत में करता है जब उसका पेट भरा हुआ होता है. बाघ का पेट भरा हुआ हो तो वह बिना किसी परवाह के आराम करता है. यहां पर भी बाघ इसी हालत में देखा था.

'बाघ की दस्तक से खेतों में जाना हुआ मुश्किल'

गांव के आसपास बाघ दिखने से किसानों का खेत में जाना मुश्किल हो गया है. खास तौर पर रात के समय खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है. ऐसे समय में किसानों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है.

रात में पेड़ के नीचे आराम फरमाते बाघ का वीडियो (ETV Bharat)

किसान आनंद रघुवंशी ने बताया कि "पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन से लगा हुआ इलाका होने की वजह से जंगली जानवरों का मूवमेंट यहां बना रहता है लेकिन इसमें अधिकतर बाघ ही इस तरफ आते हैं. इसके बाद पेंच नेशनल पार्क में वापस चले जाते हैं. एक बाघ की लोकेशन कई दिनों से यहां पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से खेतों में डर के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है."

वन विभाग ने मुनादी कराकर सतर्क रहने की अपील की

पेंच टाईगर रिजर्व के डायरेक्टर देव प्रसाद जे ने बताया कि "इस इलाके में बाघ की लोकेशन और मूवमेंट देखा गया है. 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति की बाघ के हमले से मौत भी हुई है. इलाके में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. वन विभाग बाघ की लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रख रहा है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो और सुरक्षित तरीके से बाघ पेंच टाइगर रिजर्व में वापस जा सके. कुछ लोगों को बाघ दिखाई दिया था जिसका वीडियो भी सामने आया है. इसकी भी वन विभाग जांच कर रहा है."