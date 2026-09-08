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सीएम तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा, वृंदावन यात्रा की लिस्ट देखी तो चौंके कलेक्टर

यात्रा नई लेकिन यात्री पुराने, कलेक्टर ने जिम्मदार अधिकारियों को भेजे नोटिस, लिस्ट में कंफ्यूज करने नहीं लिखे गए थे सरनेम.

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा (Photo Source- Jansampark)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:59 AM IST

5 Min Read
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छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां हितग्राहियों के नाम देखने के बाद कलेक्टर का ऐसा माथा ठनका कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़े की कहानी निकलकर सामने आई. कलेक्टर ने वृंदावन धाम यात्रा में जा रहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के हितग्राहियों की लिस्ट में पाया था कि कई अपात्र और पहले भी योजना का लाभ ले चुके लोगों के नाम शामिल हैं. जब मामले की जांच कराई तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है.

यात्रा नई लेकिन यात्री पुराने, कलेक्टर ने की कार्रवाई

मध्यप्रदेश तीर्थ दर्शन योजना में जारी शिकवा-शिकायतों के बीच अधिकारियों ने पांच नाम ऐसे पकड़े हैं, जो नियमानुसार अपात्र थे, लेकिन न केवल नगर निगम बल्कि जनपद पंचायत के अधिकारियों ने भी इन्हें पात्रता सूची में डालते हुए वृंदावान धाम जाने की अनुमति जारी कर दी. कलेक्ट्रेट कार्यालय में जांच के बाद पकड़ाए इन हितग्राहियों के बाद कलेक्टर हरेंद्र नारायन द्वारा कमिश्नर नगर निगम चंद्रप्रकाश राय और जनपद पंचायत सीईओ स्वाति सिंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

30 अगस्त को छिन्दवाड़ा से वृंदावन धाम गई थी यात्रा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 30 अगस्त को छिंदवाड़ा से स्पेशल ट्रेन मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुई थी. इसके पहले जनपद और नगरीय निकाय स्तर पर अधिकारियों से पात्र हितग्राहियों की सूची मांगी गई थी. बिना जांच के अधिकारियों ने नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा दिए. कलेक्ट्रेट में जब अधिकारियों ने रेंडम जांच में पात्र हितग्राहियों की सूची देखी तो पाया कि छिंदवाड़ा नगर निगम के चार और छिंदवाड़ा जनपद के एक हितग्राही का नाम रिपीट था. ये हितग्राही पहले भी तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले चुके थे.

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30 अगस्त को छिन्दवाड़ा से वृंदावन धाम गई थी यात्रा (Photo Source- Jansampark)

बिना जांच के अपात्रों का नाम चयन सूची में दर्ज किए जाने के बाद कलेक्टर ने निगम कमिश्नर और जनपद सीईओ से जवाब मांगा है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रियों को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर सांसद बंटी विवेक साहू अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से स्वागत कर यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी.

खुद पर हुआ एक्शन तो कमिश्नर ने निगम कर्मचारी को जारी किया नोटिस

मामला सामने आने के बाद निगम कमिश्नर सीपी राय ने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. नगर निगम में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का काम देख रहे राजेश यादव और ऑपरेटर संजू विश्वकर्मा से जवाब-तलब किया गया है. इनके द्वारा ही सूची तैयार करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचाई गई थी. लापरवाही ये थी कि पुरानी सूची का मिलान किए बगैर इन कर्मचारियों ने अपात्रों का चयन पात्रता सूची में कर दिया था. जबकि सभी आवेदनों की जांच करते हुए सूची तैयार करनी थी.

फर्जीवाड़ा करने का गजब तरीका, सिर्फ नाम लिखे, सरनेम नहीं

कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा की गई जांच में हितग्राही यशवंत राव बिसेन, प्रेमसागर विश्वकर्मा, नामदेव काटोलकर और परसराम साहू का नाम पहले की पात्रता सूची में पाया गया था. छिंदवाड़ा जनपद पंचायत द्वारा भेजी गई सूची में कुसुम नाम की महिला का नाम रिपीट था. इतना ही नहीं जनपद द्वारा पहुंचाई गई सूची में अधिकतर हितग्राहियों के सरनेम नहीं लिखे गए थे बल्कि सिर्फ नाम लिखे गए हैं जिससे लोगों को यह समझ ना आए की यात्रा करने वाला हितग्राही कौन है.

क्या है तीर्थ दर्शन योजना के नियम?

मध्य प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों को देश के धार्मिक स्थलों की यात्रा ट्रेन के जरिए फ्री में कराती है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियमों के तहत एक बार योजना का फायदा लेने के बाद हितग्राही पांच साल बाद ही इस योजना का दोबारा लाभ ले सकते हैं, लेकिन इन पांच हितग्राहियों ने हाल ही में योजना के तहत गई कामाख्या, द्वारका सोमनाथ, वाराणसी अयोध्या तक की यात्रा की थी, लेकिन मथुरा-वृंदावन के लिए चयनित सूची में इनका नाम फिर से पात्रता सूची में जोड़ दिया गया था.

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अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

छिंदवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी कलेक्टर राहुल पटेल ने बताया, '' नगर निगम और जनपद पंचायत स्तर से आई सूची में पांच नाम अपात्र पाए गए थे, जिसके बाद कमिश्नर नगर निगम चंद्र प्रकाश राय और छिंदवाड़ा जनपद पंचायत की सीईओ स्वाति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.'' वहीं, इस मामले पर नगर निगम के कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने कहा, '' जिन कर्मचारियों ने सूची तैयार की थी उन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है. इन कर्मचारियों का जवाब आने के बाद कलेक्टर द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब देंगे.''

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