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नशे में टल्ली गुरुजी! पैग मारकर स्कूल पहुंचा टीचर, चटाई बिछाकर सोया, बच्चे करते रहे इंतजार

छिंदवाड़ा: गुरुजी शराब के नशे में धुत स्कूल की कमरे की चटाई पर लेटे हैं. बगल में खड़े छोटे-छोटे मासूम बच्चे इंतजार में है कि गुरुजी उठेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे ताकि वे अपना भविष्य सवार सके. लेकिन जिस स्कूल के हालत ही ऐसे हैं तो उस स्कूल के बच्चों के भविष्य का क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है. मामला छिंदवाड़ा के देवरीढाना सरकारी स्कूल का है. जहां पर शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे तो जरूर लेकिन बेसुधी इतनी की स्कूल के कमरे में ही चटाई बिछाकर आराम फरमाते नजर आए.

पढ़ाने की जगह शराब पीकर आराम करते रहे गुरुजी

छिंदवाड़ा के रावनवाड़ा संकुल केंद्र के देवरीढाना सरकारी स्कूल में शिक्षक गणेश इवनाती समय से स्कूल तो पहुंचे लेकिन शराब का नशा इतना ज्यादा था कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय वे स्कूल के कमरे में चटाई बिछाकर लेट गए. बच्चे इंतजार करते रहे कि गुरु जी उठेंगे और पढ़ाएंगे. इसके बाद बच्चों ने अपने परिजनों को जानकारी दी. परिजनों का आरोप है कि, गुरुजी लंबे समय से नशे की हालत में विद्यालय पहुंच रहे हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई बार छात्रों को बिना पढ़ाए ही घर भेज दिया जाता है.