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नशे में टल्ली गुरुजी! पैग मारकर स्कूल पहुंचा टीचर, चटाई बिछाकर सोया, बच्चे करते रहे इंतजार

छिंदवाड़ा में शराब पीकर स्कूल के कमरे में आराम फरमा रहे थे गुरु जी, पढ़ाई के लिए इंतजार करते रहे बच्चे, हो गई बड़ी कार्रवाई. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

Drunken teacher suspended
नशे में टल्ली गुरुजी! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:40 AM IST

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छिंदवाड़ा: गुरुजी शराब के नशे में धुत स्कूल की कमरे की चटाई पर लेटे हैं. बगल में खड़े छोटे-छोटे मासूम बच्चे इंतजार में है कि गुरुजी उठेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे ताकि वे अपना भविष्य सवार सके. लेकिन जिस स्कूल के हालत ही ऐसे हैं तो उस स्कूल के बच्चों के भविष्य का क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है. मामला छिंदवाड़ा के देवरीढाना सरकारी स्कूल का है. जहां पर शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे तो जरूर लेकिन बेसुधी इतनी की स्कूल के कमरे में ही चटाई बिछाकर आराम फरमाते नजर आए.

पढ़ाने की जगह शराब पीकर आराम करते रहे गुरुजी
छिंदवाड़ा के रावनवाड़ा संकुल केंद्र के देवरीढाना सरकारी स्कूल में शिक्षक गणेश इवनाती समय से स्कूल तो पहुंचे लेकिन शराब का नशा इतना ज्यादा था कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय वे स्कूल के कमरे में चटाई बिछाकर लेट गए. बच्चे इंतजार करते रहे कि गुरु जी उठेंगे और पढ़ाएंगे. इसके बाद बच्चों ने अपने परिजनों को जानकारी दी. परिजनों का आरोप है कि, गुरुजी लंबे समय से नशे की हालत में विद्यालय पहुंच रहे हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई बार छात्रों को बिना पढ़ाए ही घर भेज दिया जाता है.

TEACHER ARRIVED AT SCHOOL DRUNK
छिंदवाड़ा में शराब पीकर स्कूल के कमरे में आराम फरमा रहे थे गुरु जी (ETV Bharat)

परिजनों ने वीडियो बनाकर किया सर्कुलेट
बच्चों की शिकायत के बाद स्कूल पहुंचे परिजनों ने शिक्षक से पूछा कि, आप शराब पीकर स्कूल क्यों आते हैं तो गुरु जी कह रहे थे कि उन्होंने शराब नहीं पी है. लेकिन उनकी हालत बयां कर रही थी कि जमकर शराब पी रखी है. इसके बाद परिजनों ने एक वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया. इसके पहले भी शिक्षक गणेश इवनाती को शराब पीकर स्कूल आने के मामले में सस्पेंड किया जा चुका था.

drunk teacher sleeping in class
छिंदवाड़ा के देवरीढाना सरकारी स्कूल का मामला (ETV Bharat)

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड
जिला शिक्षा अधिकारी जे.के. इड़पाचे ने बताया कि, ''परासिया की शासकीय प्राथमिक शाला देवरीढाना, संकुल केन्द्र रावनवाड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक गणेश सिंह इनवाती को शाला परिसर में शराब पीकर उपस्थित होने एवं नशे की हालत में स्कूल के कमरे में सोने का वीडियो सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए टीचर को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है.''

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