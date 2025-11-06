जहां से शुरू की नौकरी, 38 साल बाद वहीं से हो गए रिटायर, गांव वालों ने यादगार बना दी विदाई
छिंदवाड़ा में शिक्षक को रिटायरमेंटर पर मिला भव्य विदाई सम्मान, ग्रामीणों ने शिक्षक को रथ पर बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ दी विदाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 3:35 PM IST
छिंदवाड़ा: आगे आगे बैंड बाजा, बीच में रथ और पीछे सैकड़ों की संख्या में नाचते गाते लोग. पहली नजर में यह नजारा किसी बारात का लग रहा था, लेकिन यह नजारा किसी बारात का नहीं, बल्कि एक टीचर का विदाई समारोह का था. धोबीवाड़ा स्कूल में करीब 38 सालों तक बच्चों को शिक्षा देने वाले मेघराज पराड़कर गुरुवार को रिटायर हुए, ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ शानदार विदाई समारोह का आयोजन किया.
38 वर्षों तक एक ही गांव में जलाया शिक्षा का दीप
करीब 38 साल पहले वर्ष 1987 में मेघराज पराड़कर की धोबीवाड़ा गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में पोस्टिंग हुई थी. आदिवासी अंचल तामिया में मौजूद इस स्कूल में कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन नौकरी की चाहत और शिक्षा का उजाला फैलाने की ललक में मेघराज ने यहां जॉइनिंग ली. फिर ऐसे रम गए कि उन्होंने 38 वर्षों तक इस विद्यालय में शिक्षा दी और रिटायर भी इसी स्कूल से हो गए. विदाई समारोह में पूरे गांव ने भाग लिया.
ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य विदाई समारोह
ग्रामीणों ने शिक्षक, उनकी पत्नी और बेटे को एक रथ पर बैठाया. फिर ढोल-नगाड़ों के साथ एक विदाई जुलूस निकाला गया. स्कूल परिसर से शुरू होकर पूरे गांव का भ्रमण कराया गया. बैंड-बाजे के साथ पूरा गांव विदाई देने आया. इस दौरान कुछ लोग गर्व से नाच रहे थे कि हमारे गांव में शिक्षा का उजाला किया. वहीं, कुछ लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि 38 सालों का साथ छूट रहा है.
- जबलपुर में समग्र आईडी ने रोका 3 बच्चों का स्कूल, 10 बरस से आस लगाए बैठी मुस्कान
- बुरहानपुर में प्राथमिक शिक्षक पर नमाज सिखाने का आरोप, डीईओ ने किया निलंबित
विदाई समारोह में सबसे खास बात यह थी कि सभी लोग अपने गुरु जी को देने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर पहुंचे थे. लोगों के प्रेम को देख मेघराज पराड़कर की आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि "मैं सरकारी तौर पर रिटायर हो रहा हूं, लेकिन इस गांव से उनका नाता हमेशा रहेगा. गांव के हर व्यक्ति को अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने और स्कूल की मॉनिटरिंग करने का आह्वान कर रहा हूं. ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके. जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां आने के लिए तैयार रहूंगा."