'सर हमें छोड़कर न जाओ', जिस स्कूल में की जॉइनिंग वहीं से रिटायर हुए गुरुजी, विदाई में बिलख पड़े बच्चे
छिंदवाड़ा के बाम्हनवाड़ा गांव के स्कूल में टीचर की विदाई, चहेते शिक्षक को देख रो पड़े बच्चे, शिक्षक के भी नहीं रुके आंसू. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:06 PM IST
छिंदवाड़ा: 33 साल पहले जिस स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की शुरुआत की, उसी स्कूल से रिटायर होने पर जब गुरु जी का विदाई समारोह आयोजित किया गया तो गुरुजी सहित स्कूली बच्चे और ग्रामीणों की आंखें नम थी. छिंदवाड़ा के बाम्हनवाड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर अपनी नौकरी की शुरुआत करने वाले शिक्षक महतलाल बिझोरिया ने एक ही स्कूल में 33 साल 4 महीने अपनी सेवाएं दी.
कीचड़ भरे रास्ते से पैदल आकार की थी जॉइनिंग
तीन जुलाई 1993 को बीझावाड़ा के रहने वाले महतलाल बिझोरिया ने सहायक शिक्षक के पद पर जब बाम्हनवाड़ा में पोस्टिंग हुई तो वह चौरई से कीचड़ भरे रास्ते से पैदल स्कूल पहुंचे थे. उन्होंने अपनी जॉइनिंग के बाद इसी स्कूल को अपनी कर्मभूमि मानकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. 31 अक्टूबर 2026 को वे यहीं से रिटायर्ड हो गए. उन्होंने 33 साल 4 महीने एक ही स्कूल में काम किया.
न तबादला न प्रमोशन, शिक्षा का फैलाया उजियारा
आमतौर पर देखा जाता है कि, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर गांव का शिक्षक अगर परेशानी होती है तो लोग उनकी शिकायतें करते हैं. 33 साल एक ही स्कूल में काम करने वाले शिक्षक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने दिनों में किसी भी ग्रामीण ने ना तो उनकी शिकायत की और न ही किसी को उनसे परेशानी हुई. इस दौरान न तो उन्होंने कोई प्रमोशन लिया और नहीं उनका कोई तबादला हुआ. हालांकि उन्होंने बताया कि, उनकी तीन क्रमोन्नति हुई है जिसमें वेतन की वृद्धि की हुई थी.
विदाई पर बिलख पड़े बच्चे, गुरु जी के भी नहीं रुके आंसू
जैसे ही गुरु जी की विदाई का पल आया स्कूल में मौजूद बच्चे बिलख-बिलखकर रो पड़े. बच्चों का कहना था कि, बिझोरिया सर उनके लिए शिक्षक नहीं बल्कि परिवार के मुखिया के तौर पर थे. उन्होंने पढ़ाई के लिए जितना डांटा उतना ही दुलार भी किया. आज उनके जाने पर उन्हें काफी तकलीफ हो रही है. बच्चों की आंखों में आंसू देखकर गुरुजी भी अपने जज्बात रोक नहीं पाए और बच्चों के साथ रोते हुए नजर आए.
एक ही स्कूल में पूरी नौकरी
कलकोटी संकुल प्राचार्य राजेश चंद्रवंशी ने बताया कि, ''एमएल बिझोरिया सर ने 33 साल 3 महीने 28 दिन एक ही स्कूल में सेवा दी है. ऐसे बहुत कम शिक्षक देखने को मिलते हैं जिनकी नौकरी एक ही स्कूल में पूरी हो जाती है. इन्होंने अपनी नौकरी बड़े ही सादगी और संवेदनशीलता के साथ की. वे बड़े ही विनम्र और सज्जन पुरुष हैं. इसलिए गांव में भी कभी उनका विरोध नहीं हुआ.''