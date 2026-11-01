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'सर हमें छोड़कर न जाओ', जिस स्कूल में की जॉइनिंग वहीं से रिटायर हुए गुरुजी, विदाई में बिलख पड़े बच्चे

छिंदवाड़ा में टीचर की इमोशनल विदाई ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: 33 साल पहले जिस स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की शुरुआत की, उसी स्कूल से रिटायर होने पर जब गुरु जी का विदाई समारोह आयोजित किया गया तो गुरुजी सहित स्कूली बच्चे और ग्रामीणों की आंखें नम थी. छिंदवाड़ा के बाम्हनवाड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर अपनी नौकरी की शुरुआत करने वाले शिक्षक महतलाल बिझोरिया ने एक ही स्कूल में 33 साल 4 महीने अपनी सेवाएं दी.

कीचड़ भरे रास्ते से पैदल आकार की थी जॉइनिंग