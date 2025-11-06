ETV Bharat / state

पातालकोट में पक्षी दिखाओ और पैसे कमाओ, तामिया कॉलेज में छात्रों को दी इनकम की ट्रेनिंग

छिंदवाड़ा में शासकीय तामिया कॉलेज में छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक एवं रोजगार के लिए वर्कशॉप आयोजित, अनोखे और दुर्लभ पक्षी से पैसे कमाने का आसान तरीका.

CHHINDWARA TAMIA VALLEYS
छिंदवाड़ा के तामिया कॉलेज में शैक्षणिक एवं रोजगार के लिए वर्कशॉप आयोजित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: तामिया की वादियां और पातालकोट के नजारे देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं. जंगल की पहाड़ियों में खूबसूरती के अलावा अनोखे और दुर्लभ पक्षी भी हैं. इन्हें संरक्षित भी किया जा सकेगा. इसको लेकर स्थानीय युवाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं.

पातालकोट में पक्षी दिखाओ पैसे कमाओ

भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसायटी द्वारा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और तामिया के ट्राइबस्टेप्स (पी.टी.आई.सी.) के स्थानीय सहयोग से शासकीय तामिया कॉलेज में छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक एवं रोजगार के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसका विषय पक्षी दर्शन पर आधारित आजीविका रहा. इस वर्कशॉप में भोपाल बर्ड्स संस्था के विषय विशेषज्ञ डॉ. संगीता राजगीर एवं मोहम्मद खालिक ने पक्षियों के पर्यावरण में महत्व एवं उनके संरक्षण के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी.

अनोखे और दुर्लभ पक्षी से रोजगार

तामिया और पातालकोट में पक्षियों एवं खासतौर पर गिद्धों के संरक्षण और उन पर आधारित पर्यटन पक्षी दर्शन द्वारा रोजगार कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी जानकारी दी गई. डॉ.संगीता राजगीर ने बताया कि "पक्षी दर्शन से कैसे कमाई की जा सकती है इसके लिए ट्रेनिंग दी गई और प्रशिक्षित किया गया." तामिया ट्राइब्सकैप्स के पवन श्रीवास्तव ने भी लोगों को पक्षी दर्शन द्वारा पर्यटन उद्योग से आजीविका प्राप्त करने में सहयोग देने की बात की.

इस तरह होगी युवाओं को आमदनी
ट्राइबकैप्स के संस्थापक पवन श्रीवास्तव ने बताया कि "हमारे आसपास के पहाड़ों और जंगलों में कौन से पक्षी और जीव जंतु पाए जाते हैं इसकी बेहतर जानकारी हमें और हमारे बच्चों को होती है. तामिया ने आदिवासी इलाका होने की वजह से अधिकतर बच्चे गांव से निकलकर पढ़ाई के लिए शहर पहुंचते हैं. ऐसे समय में उनके सामने कई बार आर्थिक संकट भी होता है. पढ़ाई के साथ-साथ जब यहां टूरिस्ट पहुंचे तो तामिया और पातालकोट में पक्षियों की जानकारी के साथ ही उन्हें उन इलाकों में जाकर गाइड का काम कर सकते हैं. जिससे उन्हें अलग से आमदनी भी होगी. पर्यटकों के साथ खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप होगी."

TAGGED:

PATALKOT TOURIST SPOT
STUDENTS EDUCATIONAL AND EMPLOYMENT
TRANING GOVT COLLEGE TAMIA PATALKOT
EARN MONEY BY SHOWING BIRDS
CHHINDWARA TAMIA VALLEYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सिंगरौली में पति पत्नी और वो, बदला लेने पति ने वायरल किया प्रेमी के साथ का ऑडियो-वीडियो

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

ग्वालियर के एक घर में जोरदार ब्लास्ट, कई लोग झुलसे, फ्रिज के कंप्रेशर से घटना हुई संदिग्ध

गुना तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP नेता दबोच रहे गार्ड का गला, होमगार्ड की हुई धुनाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.