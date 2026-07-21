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छिंदवाड़ा में सड़कों पर आदिवासी छात्र, आंदोलन कर किया चक्काजाम, दिल्ली तक पहुंची आवाज

छिंदवाड़ा में सड़कों पर उतरे आदिवासी छात्र ( Getty Image )