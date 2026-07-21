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छिंदवाड़ा में सड़कों पर आदिवासी छात्र, आंदोलन कर किया चक्काजाम, दिल्ली तक पहुंची आवाज

देश में इस समय छात्रों का मुद्दा जोर-शोर से चल रहा है, इसी बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी स्कूली बच्चे आंदोलन पर उतरे. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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छिंदवाड़ा में सड़कों पर उतरे आदिवासी छात्र (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 12:55 PM IST

7 Min Read
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छिंदवाड़ा: सैंकड़ो की संख्या में स्कूल छोड़ गेट खोलने का प्रयास और दीवार बांधकर आंदोलन को मजबूर हुए ये छात्र स्कूल की व्यवस्थाओं से परेशान हैं. छात्रों का कहना है कि स्कूल में ना तो उन्हें ठीक से खाना मिल पा रहा है और ना ही पढ़ने की व्यवस्थाएं की जा रही है. जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है. स्कूली बच्चों ने आंदोलन करते हुए सड़क पर चक्काजाम कर डाला. छात्रों की मांग थी कि जब तक कलेक्टर खुद नहीं पहुंचेंगे और उनकी समस्या नहीं सुनेंगे तो वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे. कलेक्टर को जांच के लिए आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को मौके पर जाकर मामले को संभालना पड़ा. पूरा घटनाक्रम तामिया के एकलव्य आवासीय विद्यालय का है.

बच्चों का आरोप स्कूल में ठीक से नहीं मिलता खाना, पढ़ाई में दिक्कत

तामिया के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल में ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है. तीन दिनों से पुलाव के सहारे रहना पड़ता है. इसके साथ के हॉस्टल में रहने के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा रहा है. इस मामले में जब भी स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत करते हैं, तो प्रिंसिपल का कहना होता है कि जैसा मिल रहा है, उस स्थिति में पढ़ाई कर लीजिए. तुम्हारे लिए कोई स्पेशल फाइव स्टार की व्यवस्था नहीं की जा रही है.

प्रिंसिपल का बयान (ETV Bharat)

मजबूर होकर छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन करना शुरू कर दिया. स्कूल के बाहर कोई गेट खोल रहा था, तो कोई बाउंड्री वॉल फांदकर बाहर आ रहा था और सड़क पर बारिश के दौरान चक्का जाम कर दिया. छात्रों की मांग थी कि कलेक्टर मौके पर आकर उनकी समस्याओं का समाधान करे. कलेक्टर ने आदिम जाति विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को मौके पर भेजकर मामले की जांच करवाई.

ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो कैसे होगी पढ़ाई, छात्रों का सवाल

छात्रों का कहना था कि हम गांव के रहने वाले आदिवासी परिवार के बच्चे हैं. सर हमसे बोलते हैं कि तुम्हें यहां पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाने के लिए नहीं लाया गया है. छात्रों ने कहा कि पिज्जा बर्गर जैसी चीज हमने देखी ही नहीं, हमें तो सिर्फ भरपेट भोजन मिल जाए और ताकि हम ठीक से पढ़ाई कर सकें और अपना भविष्य संवार सकें, इसलिए यहां पर अपना घर छोड़ कर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूरी में हमें आंदोलन करना पड़ा.

इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुशवाहा ने बताया कि "बच्चों को नियम के अनुसार सही खाना दिया जा रहा है, लेकिन पहले स्कूल में वेंडर खाना तैयार करता था, अब स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही खाना बनाया जाता है. पुराने वेंडर को हटाए जाने के कारण कुछ बच्चे को उन्होंने बहला फुसलाकर ऐसा आंदोलन करवाया. जबकि सारे बच्चे और छात्राएं स्कूल के अंदर ही थे. स्कूल के प्रबंधन को सभी लोग जानते हैं कि यहां पर 100 प्रतिशत रिजल्ट रहने के साथ ही जेईई और नीट की परीक्षा में भी बच्चे पास हुए हैं. यह एक प्रकार की साजिश है, स्कूल में किसी पर समस्या नहीं है."

शर्म की बात खाने के लिए करना पड़ रहा है आंदोलन

कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने सोशल मीडिया पर इस मामले में कहा कि "तामिया के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र आज सड़क पर उतरने को मजबूर हैं. यह किसी सरकार के लिए शर्म की बात है, कि जिन बच्चों को बेहतर शिक्षा और पौष्टिक भोजन देने का वादा किया गया था, वे छात्र आज अपने खाने के लिए धरना दे रहे हैं. स्कूल में गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलने की शिकायतें लगातार की गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अनदेखी की.

आखिरकार छात्रों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. यह भाजपा सरकार के खोखले दावों की हकीकत उजागर करता है. बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ यह लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती. सरकार तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करे और जिला कलेक्टर स्वयं छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें."

बच्चों के अधिकारों और भविष्य से समझौता स्वीकार नहीं

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि "तामिया के एकलव्य आवासीय विद्यालय में विगत कुछ दिनों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त भोजन नहीं मिलने की सूचना दिल्ली में चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही मैंने तत्काल कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर मामले की गंभीरता से जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. हमारे बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर व्यवस्थाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जो भी इस लापरवाही का दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर हुआ एक्शन

कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया कि "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तामिया में भोजन व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायत के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई. सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से चर्चा कर तथ्यात्मक जांच की गई. जांच के दौरान विद्यार्थियों द्वारा भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्था के संबंध में पहले की गई शिकायतों की जानकारी दी गई. जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि भोजन व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तामिया के प्राचार्य राजेश कुशवाह व उप प्राचार्य दिनेश कुमार (पीजीटी) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा करते हुए आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल को प्रतिवेदन भेजा है."

क्या है एक क्लब मॉडल आवासीय स्कूल योजना

ग्रामीण इलाकों के गरीब आदिवासी परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की के लिए भारत सरकार के द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रावास सुविधा देने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है. कक्षा 6 से 12 तक के इन स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, स्कूल में ही बच्चों को कॉपी किताब से लेकर रहने और खाने की व्यवस्था रहती है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा खर्च दिया जाता है.

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