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आसमान और सितारों की दुनिया में पिकनिक पर चलिए, रात में देखिए आकाशगंगा का तिलिस्म

छिंदवाड़ा में तामिया के छोटे से गांव धूसावानी में पहाड़ों के बीच गांव में बनेगा एस्ट्रो विलेज, टूरिस्ट निहार सकेंगे आकाशगंगा.

CHHINDWARA ASTRO VILLAGE
आसमान और सितारों की दुनिया में पिकनिक मनाने चलिए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:04 AM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: पहाड़ों के बीच हसीन वादियां सुंदर नजारों के साथ-साथ रात के समय साफ आसमान में तारों, ग्रहों और आकाशगंगा को साफ तौर पर देखने का मौका अब छिंदवाड़ा के तामिया के छोटे से गांव धूसावानी में मिलेगा. इस गांव का सेलेक्शन एस्ट्रो विलेज के रूप में हुआ है.

धूसावानी में टूरिस्ट निहार सकेंगे आकाशगंगा

तामिया ब्लॉक के पर्यटन गांव धूसावानी का सेलेक्शन एस्ट्रो विलेज के रूप में किया गया है. धूसावानी में स्टार गेजिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से पहले फेज का सर्वे काम पूरा कर लिया गया है. गुजरात के भुज से आई तीन सदस्यीय टीम ने गांव में तीन दिन रुककर ग्रामीणों से मुलाकात की और स्टार गेजिंग की गतिविधियों को देखा.

Star Gazing Astro Tourism
धूसावानी में रात में देखिए आकाशगंगा का तिलिस्म (ETV Bharat)

कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने बताया कि "जिले में पर्यटन विकास की दिशा में काम किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन ग्राम धूसावानी को ग्रामीण पर्यटन के मॉडल के रूप में विकसित करने के साथ-साथ एस्ट्रो गांव बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. इसके तहत स्टार गेजिंग इंडिया, भुज की टीम द्वारा यहां सर्वे किया गया. टीम ने दो रातों तक गांव में रहकर स्टार गेजिंग की संभावनाओं को देखा. अत्याधुनिक टेलीस्कोप की सहायता से रात के समय आसमान में ग्रहों और तारों को देखा गया. कई ग्रामीणों ने पहली बार इस अनुभव का आनंद लिया."

Milky Way in Dhusawani
धूसावानी में टूरिस्ट निहार सकेंगे आकाशगंगा (ETV Bharat)

गांव में बनाया जाएगा एस्ट्रो पार्क

आने वाले समय में यहां एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा, जहां पर्यटक खुले एवं ऊंचे स्थानों पर कैंप लगाकर साफ आसमान, आकाशगंगा और तारों को देख सकेंगे. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन ग्राम धूसावानी में फिलहाल पांच होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जबकि तीन निर्माणाधीन हैं. एस्ट्रोलॉजी और खगोल विज्ञान को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने की यह अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

CHHINDWARA ASTRO VILLAGE
आसमान और सितारों की दुनिया (ETV Bharat)

क्या होता है एस्ट्रो विलेज?

एस्ट्रो विलेज या खगोल-गांव एक ऐसा खास टूरिस्ट सेंटर होता है, जहां आने वाले टूरिस्टों को खगोल विज्ञान, तारों को निहारने और अंतरिक्ष की गहराइयों को करीब से जानने का अनुभव मिलता है. यह सामान्य गांवों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि ये गांव पहाड़ों और जंगल के बीच प्रदूषण व शहरी भागम-भाग, शोर शराबे और भीड़ से दूर शांत वातावरण में होते हैं. यहां से आकाश की गतिविधियां सुकून से देखी जा सकेगी. यहां रुकने के लिए विशेष तौर से होम स्टे बनाए गए हैं जो ग्रामीणों के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं.

CHHINDWARA ASTRO VILLAGE
छिंदवाड़ा के तमिया में ग्रामीणों ने देखा आकाशगंगा (ETV Bharat)

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ग्रामीणों के रोजगार में होगा इजाफा

आदिवासियों और ग्रामीणों को अपने ही गांव में बेहतर रोजगार मिल सके इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की सहायता से ग्रामीणों को सब्सिडी पर होम स्टे उपलब्ध कराए गए हैं. जो टूरिस्ट को पारंपरिक भोजन के साथ ग्रामीण परिवेश से रू-ब-रू कराते हैं. एस्ट्रो विलेज के रूप में सिलेक्शन होने पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी जिससे रोजगार में भी इजाफा होगा.

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