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छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू की दस्तक, एक मरीज ICU में, जानिए क्या हैं लक्षण और कैसे करें बचाव

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू का मरीज भर्ती. पूरे जिले में डेंगू को लेकर भी जनजागरुकता अभियान. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

Chhindwara Swine flu
छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू की दस्तक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 2:19 PM IST

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छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है. ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है. उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है. इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी का जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साल 2022 में स्वाइन फ्लू का एक मामला पांढुर्ना में और साल 2024 में छिंदवाड़ा में 2 मरीज मिले थे.

जिला अस्पताल के आईसीयू में मरीज भर्ती

छिंदवाड़ा के तरवारा गांव में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज मिला है. जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उसका इलाज जारी है. सिविल सर्जन डॉ. कंचन दुबे ने बताया "मरीज की हालत खतरे से बाहर है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आईसीयू में भर्ती कराया गया है. उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के टेस्ट किए गए. सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई है. उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री सर्च की जा रही है. मरीज का घर गांव से दूर खेत में है. इसलिए ज्यादा खतरे की संभावना नहीं है."

छिंदवाड़ा सिविल सर्जन डॉ. कंचन दुबे (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य विभाग ने पैनिक नहीं होने की सलाह दी

सिविल सर्जन डॉ. कंचन दुबे ने बताया "स्वाइन फ्लू से ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है. बस सुरक्षा में ही सावधानी है. इसके शुरुआती लक्षण नॉर्मल सर्दी-जुकाम जैसे होते हैं. अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखे तो उससे मिलने से पहले मास्क लगाएं और उसके संपर्क में आने के बाद हाथों को सेनीटाइज करें या हाथ अच्छे से धुलें." सिविल सर्जन ने बताया "इसके अलावा डेंगू की रोकथाम व नियंत्रण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एडीज मच्छर के लार्वा का नष्टीकरण किया जा रहा है."

डेंगू को लेकर भी जागरुकता अभियान

स्वास्थ्य विभाग ने लोंगो से अपील की है कि अपने घरों में रखे सभी पानी के कंटेनर, कूलर, फ्रिज, टांके-टंकियां एवं टायर की प्रति सप्ताह जांच करें कि उनमें एडीज मच्छर के लार्वा तो नहीं पनप रहे हैं. पानी के कंटेनरों को खाली कर उनकी सफाई करें. बड़े पानी के कंटेनर जिनकी सफाई एवं ढांकना संभव न हो, उनमें प्रति सप्ताह मीठा तेल डालें. मच्छरों के काटने से स्वयं का बचाव करें. पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें. दिन के समय बच्चों एवं बुजुर्गों को मच्छरदानी के अंदर सोने की सलाह है.

Chhindwara Swine flu
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल (ETV BHARAT)

मॉस्किटो कॉइल का उपयोग करें तथा शाम के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें. तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, शरीर पर चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द तथा नाक एवं मसूड़ों से रक्तस्राव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. डेंगू की जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डेंगू एलिसा टेस्ट निःशुल्क कराया जा सकता है.

क्या हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण

  • बुखार आना या ठंड लगना
  • खांसी और गले में खराश
  • बहती नाक
  • शरीर या मांसपेशियों में दर्द
  • सिरदर्द और अत्यधिक थकान
  • कुछ मामलों में उल्टी और दस्त

स्वाइन फ्लू से कैसे करें बचाव

  • हाथों को दिन में कई बार साबुन और पानी या सैनिटाइज़र से साफ करें.
  • खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू पेपर या कोहनी के अंदरूनी हिस्से से ढकें.
  • गंदे हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें
  • संक्रमित या फ्लू जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखें
  • अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें
  • बीमार होने पर घर पर ही आराम करें ताकि दूसरों में संक्रमण न फैले

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