ETV Bharat / state

ठेले लगाने वालों को भी छिंदवाड़ा का भुट्टा कर रहा मालामाल, हर महीने डेढ़ से 2 लाख तक कमाई

छिंदवाड़ा में भुट्टे ने किसानों के साथ-साथ बेरोजगारों की भी बदली तकदीर, चौक-चौराहों पर सजी भुट्टे बेचने वालों की दुकानें. स्वीट कॉर्न की जमकर डिमांड.

CHHINDWARA SWEET CORN
भुट्टे ने किसानों के साथ-साथ बेरोजगारों की भी बदली तकदीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: बीसापुर की रहने वाली मनीषा कहार घर के काम करने के बाद बेरोजगार ही रहा करती थीं, फिर उसने हाईवे के किनारे चौक पर भुट्टे की दुकान लगाना शुरू किया. अब इसी दुकान से डेढ़ से 2 लाख रुपए महीने की कमाई करती हैं.

कॉर्न सिटी का तमगा छिंदवाड़ा को यूं ही हासिल नहीं हुआ है, मक्के की खेती करके यहां का किसान ही मालामाल नहीं हो रहा है बल्कि बेरोजगारों के लिए रोजगार का भी जरिया बन चुका है. छिंदवाड़ा शहर के आसपास चौक और चौराहों पर इन दिनों भुट्टे बेचने वालों की दुकानें सजी हैं.

भुट्टे ने किसानों के साथ-साथ बेरोजगारों की भी बदली तकदीर (ETV Bharat)

भुट्टे ने किसानों के साथ-साथ बेरोजगारों की भी बदली तकदीर

कॉर्न सिटी का तमगा हासिल कर चुका छिंदवाड़ा, मक्का लगाने वाले किसानों को तो मालामाल कर रहा है इसके साथ ही यहां के बेरोजगारों के लिए भी रोजगार का साधन बन चुका है. छिंदवाड़ा शहर के आसपास चौक और चौराहों के अलावा शहर के अंदर बाजारों में भी इन दिनों भुट्टों की दुकानें सजी हुई हैं.

भुट्टे के ठेले लगाने वालीं मनीषा कहार का कहना है, "वह हर दिन ₹5000 तक के भुट्टे बेच लेते हैं, जिससे उन्हें काफी आमदनी हो जाती है. खास बात यह है कि भुट्टे की उपज भी छिंदवाड़ा में होती है और यही की मंडी से वे आसानी से भुट्टे खरीद कर अपना व्यापार कर रहे हैं."

STREET VENDORS EARNINGS LAKH
चौक-चौराहों पर सजी भुट्टे बेचने वालों की दुकानें (ETV Bharat)

स्वाद के साथ पिकिनिक पॉइंट भी बन रहे चौराहे

परिवार के साथ भुट्टे खाने पहुंचे स्थानीय निवासी नीलेश घोगरे ने बताया, "छिंदवाड़ा के चौक-चौराहे इन दिनों भुट्टे के स्वाद के साथ-साथ पिकनिक स्पॉट का भी रूप ले चुके हैं. हमेशा वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भुट्टे का आनंद लेने पहुंचते हैं. इसके अलावा छिंदवाड़ा आने जाने वाले यात्री इन चौक चौराहों पर खास तौर पर रुकते हैं. हर दिन सैकड़ों की संख्या में कार यहां पर कतारों में होती हैं ताकि लोग यहां के भुट्टों का स्वाद ले सकें."

40 रुपए तक में बिक रहा एक भुट्टा

छिंदवाड़ा में इन दिनों एक भुट्टे की कीमत ₹30 से लेकर ₹40 तक है. इसके साथ ही सबसे ज्यादा डिमांड स्वीट कॉर्न की है. स्वीट कॉर्न छिंदवाड़ा में करीब 10000 हेक्टेयर जमीन पर लगाया जाता है, जो सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा के आसपास के गांव में होता है. यहां की मंडियों से यह स्वीट कॉर्न उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बांग्लादेश तक जाता है. छिंदवाड़ा जिले में स्वीट कॉर्न सहित 4 लाख हेक्टेयर में मक्के की फसल लगाई जाती है. छिंदवाड़ा की यह मुख्य फसल है इसलिए छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी कहा जाता है.

CHHINDWARA CORN DEMAND
स्वाद के साथ पिकिनिक पॉइंट भी बन रहे चौराहे (ETV Bharat)

बांग्लादेश और नेपाल तक होती है भुट्टों की सप्लाई

गर्मी के सीजन में अप्रैल माह में ही किसान अपने खेतों में मक्के की फसल लगा देते हैं ताकि उन्हें सही दाम मिल सकें. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बड़े शहरों और खासकर दूसरे देश जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में यहां का भुट्टा पहुंचता है. इसके लिए व्यापारी और उनके एजेंट सीधे किसानों तक पहुंचते हैं और खेतों से फसल खरीद कर सीधे बाजारों तक पहुंचा देते हैं. इससे किसानों को भी मंडी जाने की समस्या से निजात मिल जाती है.

STREET VENDORS EARNINGS LAKH
स्वीट कॉर्न की जमकर डिमांड (ETV Bharat)

उपसंचालक कृषि मॉरीश नाथ बताते हैं, "छिंदवाड़ा जिले में इस साल करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन में मक्के की फसल लगी है और इस बार उपज बहुत अच्छी होने की उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है यह इस फसल के लिए बहुत अनुकूल है."

TAGGED:

CHHINDWARA CORN DEMAND
STREET VENDORS EARNINGS LAKH
UNEMPLOYED SELLING CORN
CORN CITY CHHINDWARA
CHHINDWARA SWEET CORN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.