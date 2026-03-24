मौत के बाद दूसरों में जिंदा रहेंगे सुरेंद्र मानकर, परिवार ने किया 5 अंगों को डोनेटे
छिंदवाड़ा में एक्सीडेंट में मृत हुए एक शख्स ने 5 लोगों की दी जिंदगी, सुरेंद्र मानकर के पांच अंगों का किया गया दान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 4:22 PM IST
छिंदवाड़ा: खुद ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते-जाते कुछ ऐसा किया कि 5 परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई. मामला छिंदवाड़ा का है. जहां पर एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हो गया था, जब डॉक्टर ने बताया कि अब इनको बचाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है, जिससे मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी रोशन कर सकते हैं.
ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने डोनेट किया अंग
55 साल के सुरेंद्र मानकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे 5 लोगों को नया जीवन देकर चले गए. सुरेंद्र मानकर 3 दिन पहले शहर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें नागपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. उनके फिर से जीने की कोई संभावना न देखकर उनकी पत्नी ललिता मानकर, बेटे गगन और वेदांत ने एक साहसी और प्रेरणादायक निर्णय लिया. उन्होंने सुरेंद्र मानकर के अंगों को दान करने की इच्छा जताई. परिवार की सहमति के बाद चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक उनके अंगों का प्रत्यारोपण किया.
मरने के बाद भी सुरेंद्र ने पांच लोगों की बचाई जान
परिजनों ने जब उनके अंग दान करने की बात कही, तो उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी की गई. सुरेंद्र मानकर के अंगों में लिवर का प्रत्यारोपण एक मरीज को किया गया. दो मरीजों को किडनी तो दो नेत्रहीन व्यक्तियों को उनकी आंखें ट्रांसप्लांट की गई. विशेषज्ञ चिकित्सकों और सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से यह पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई. अब 5 लोग सुरेंद्र मानकर के अंगों की मदद से खुशहाल जिंदगी जिएंगे. सुरेंद्र मानकर के परिवार के फैसले के बाद नागपुर एम्स में सम्मान के साथ उनके शव को विदा किया गया और अस्पताल प्रबंधन और वहां मौजूद लोगों ने सुरेंद्र मानकर के जयकारे भी लगाए.
किराना दुकान में मजदूरी करते थे सुरेंद्र मानकर
चंदनगांव के सुरेन्द्र बेहद साधारण परिवार से थे और किराना दुकान में मजदूरी करते थे. हादसा होने के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी दूसरों को जिंदगी देने का हौसला रखते हुए परिवार ने हिम्मत दिखाकर समाज में मिसाल पेश की है. सुरेंद्र मानकर के बेटे गगन मानकर ने बताया कि "हमारे पिताजी की मस्तिष्क की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन उनके अंग जीवित थे.
डॉक्टर ने बताया कि इससे किसी दूसरी की जान बचाई जा सकती है, फिर हमने निर्णय लिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भले ही हमारे पिताजी शारीरिक रूप से जीवित न हों, लेकिन दूसरे को जिंदगी देकर हमारे सामने जीवित रह सकते हैं. फिर हम लोगों ने डॉक्टरों की सलाह पर अंग दान करने का निर्णय लिया."
- मध्य प्रदेश में अंगदान को मिल रही रफ्तार, रतलाम में 3 महीनों में 5 देहदान और 100 से अधिक नेत्रदान
- बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर, रतन कुर्मी के ऑर्गन्स पर होगी रिसर्च
कैसे होती है ब्रेन की मौत
मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित महाजन ने बताया कि "मस्तिष्क में गंभीर चोट, स्ट्रोक, ऑक्सीजन की कमी या धमनियों के फटने से ब्रेन डेड हो सकता है. इसे कानूनी रूप से मौत माना जाता है. खास बात ये है कि इसमें मस्तिष्क की मौत हो जाती है, लेकिन उनके शरीर के अंग कुछ घंटे तक काम करते हैं. ऐसी स्थिति में लिवर, किडनी, आंखें और हार्ट दूसरे जरूरतमंद को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोमा में व्यक्ति की ठीक होने की उम्मीद रहती है, लेकिन ब्रेन डेड में नहीं होती है."