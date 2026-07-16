खाना खाया, टहलने निकले और हो गई मौत, छिंदवाड़ा में पार्षद की मौत ने चौंकाया, डॉक्टर ने बताई वजह
चलते चलते दिल ने दे दिया धोखा, खड़े-खड़े सड़क पर गिरे पार्षद और हो गई मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 9:16 AM IST
छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बीजेपी पार्षद की अचानक मौत का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. घर से खाना खाने के बाद वार्ड नंबर 47 के बीजेपी पार्षद लोकेश डेहरिया टहलने निकले थे, वे टहलते हुए कुछ ही दूर निकले थे कि फोन पर बात करते हुए उनकी अचानक मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी पार्षद अचानक सड़क पर गिरते नजर आते हैं. आनन फानन में एक निजी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हार्टअटैक से हुई पाषर्द की मौत, डॉक्टर्स ने बताई वजह
जिंदगी कब साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं, छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 47 के भाजपा पार्षद के साथ भी कुछ ऐसा हुआ. ये घटना रात करीब 10:00 बजे के आसपास की है जब वे अपने परिवार के साथ घर में खाना खाकर मोहल्ल में टहलने निकले थे. इस घटना ने एक बार फिर युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना पर नागपुर के कार्डियोलॉजिस्ट ने युवाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है.
युवाओं में क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले?
नागपुर के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अजीज खान ने बताया, '' युवाओं में हार्ट अटैक के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण अनकंट्रोल्ड डाइट है. युवा खाने में कंट्रोल नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है जिससे किसी भी चीज को पचाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है. ये खानपान सीधे हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करता है. दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है की डिजिटल दुनिया हो गई है, जिसकी वजह से युवाओं का ज्यादातर समय मोबाइल और दूसरे गैजेट्स पर जाता है. इसके कारण नींद पूरी नहीं हो पाती जो हार्ट की बीमारी को जन्म देती है. हार्ट की बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 8 से घंटे की अच्छी होनी जरूरी है.
कार्डियोलॉजिस्ट आगे कहते हैं, '' खाने में ज्यादातर होटल और बाहर का खाना युवाओं के लिए जान का खतरा साबित हो रहा है. होटलों में एक ही तेल को बार-बार प्रयोग किया जाता है, जो सबसे खतरनाक होता है.''
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दिल देता है सिग्नल, इग्नोर करना जानलेवा
पार्षद लोकेश डेहरिया की मौत के मामले में डॉक्टर अजीज खान ने वीडियो देखने के बाद ईटीवी भारत से कहा, '' हमें कई बार हमारा दिल सिग्नल देता है कि उसमें खराबी आ रही है लेकिन हम इसे मामूली दर्द मानकर इग्नोर कर देते हैं. इस मामले में भी ऐसा ही वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक फोन में बात करते-करते अपने दिल में हाथ रखता है. इससे लग रहा है कि उनके सीने में दर्द हो रहा है. ऐसा पहले भी हुआ होगा लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया. अगर समय से अस्पताल पहुंच जाते और अपना चेकअप करा लेते तो जान बचाई जा सकती थी या फिर कोई व्यक्ति उन्हें तुरंत सीपीआर देता तो भी जान बचाई जा सकती थी.''