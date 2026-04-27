खेत में पराली नहीं बल्कि सोना जला रहा किसान, घट रही जमीन की उर्वरा शक्ति, बंजर हो रहे खेत
पराली जलाने पर घट रही जमीन की उर्वरा शक्ति, इसके बावजूद आगजनी से बाज नहीं आ रहे किसान. 50 से अधिक किसानों पर मुकदमा दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 10:30 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सहित देश भर में पराली जलाने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, छिंदवाड़ा में प्रतिदिन 10 से 15 आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें अधिकांश घटनाएं पराली जलाने की है. पराली जलाने के आरोप में लगभग 50 किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है. उसके बाद भी पराली जलाने की घटना में कमी नहीं आ रही है.
पराली जलाने के आरोप कई किसानों के खिलाफ केस दर्ज
मृदा परीक्षण केंद्र में कार्यरत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतिभा तिवारी ने बताया, "पराली जलाने के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, विभिन्न पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिसके चलते धीरे-धीरे जमीन बंजर होने लगती है."
जानिए क्यों होती है जमीन बंजर
किसान खून पसीना बहाकर विभिन्न प्रकार की फसल तैयार करता है, जिसके बाद अगली फसल की बुवाई की जल्दी में खेतों में लगी पराली को आग के हवाले कर देता है और पराली जलकर राख हो जाती है. इससे किसानों को खेत की सफाई नहीं करनी पड़ती है. लेकिन इसका सीधा असर किसानों की जमीन पर पड़ता है. आग लगाने के कारण खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व भी जलकर राख हो जाते हैं. जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का नुकसान होता है.
मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर असर
खेत में पराली जलाने के चलते जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है. इसके अलावा गर्मी के कारण जमीन के अंदर मौजूद मित्र कीट और केंचुआ भी मरने लगते हैं. जिससे जमीन में धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होते जाती है और एक समय बाद मिट्टी बंजर हो जाती है. इसमें किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो पाती है.
पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन क्यों है महत्वपूर्ण
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने बताया, "नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जिनका सामूहिक रूप से एनपी कहा जाता है जो फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं. ये तत्व पौधों के लिए संपूर्ण विकास जीवन चक्र और उच्चतम उपज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. नाइट्रोजन पौधों की पत्तियां और तना बनता है. यह क्लोरोफिल का मुख्य घटक है जो पत्तियों को हरा रखता है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है."
- कोटा-नागदा रेलवे ट्रैक पर पहुंची पराली की आग, 30 मिनट बंद रहा ट्रेनों का आवागमन बंद
- नीले फल के 800 पौधों ने धार के किसान की भर दी झोली, ब्लूबेरी की जीरो चिल वैरायटी ने बदली किस्मत
फास्फोरस, नाइट्रोजन और अमीनो एसिड प्रमुख काम
उन्होंने आगे बताया, नाइट्रोजन पौधे के नए तना और पत्तियों के विकास के लिए मददगार होता है. इससे पौधा घना और हरा भरा बना रहता है. नाइट्रोजन अमीनो एसिड बनाने के लिए आवश्यक है जो पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है. वहीं, फास्फोरस पौधों को ऊर्जा देता है, जिससे भारी मात्रा में फल होता है." फास्फोरस जड़ों को मजबूत और गहरा बनता है जिससे पौधा मिट्टी में अधिक पानी और पोषक तत्व अवशोषित कर सके. इसके अलावा ऊर्जा का प्रबंधन भी पौधों में ऊर्जा का निर्माण और स्थानांतरण के लिए जरूरी होता है. जो बीज और फूलों के विकास के लिए आवश्यक है.