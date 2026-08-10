दशकों तक कमलनाथ के गढ़ रहे छिंदवाड़ा की कमान अब जीतू पटवारी ने अपने हाथ में ली
छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर. अब कमलनाथ नहीं बल्कि जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे गूंजे. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 5:29 PM IST
छिंदवाड़ा : दशकों तक कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने फिर से पैर जमाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के पहले तक छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ माना जाता था. लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की हार के बाद सियासी परिदृश्य बदल चुका है. अब छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए अभेद दुर्ग नहीं रहा. छिंदवाड़ा की खोई जमीन हासिल करने के लिए अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमान अपने हाथ में ले ली है.
छिंदवाड़ा में कमलनाथ के 40 साल
वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी कहते हैं "दशकों तक छिंदवाड़ा मतलब कांग्रेस के लिए कमलनाथ हुआ करता था. 40 साल तक कमलनाथ ने जो कहा कांग्रेस ने छिंदवाड़ा के लिए वह किया. चाहे टिकट वितरण हो या कोई और मामला. मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी और फिर बेटा नकुलनाथ लोकसभा चुनाव हार गए. कमलनाथ का तिलिस्म के टूटते ही छिंदवाड़ा की कमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने हाथों में ले ही." दो साल पहले तक छिंदवाड़ा में कांग्रेस मतलब कमलनाथ और नारे भी जय जय कमलनाथ के लगा करते थे. छिंदवाड़ा में अब जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं.
कांग्रेस ने लगाया प्रशिक्षण शिविर
कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "मंडल और जिला अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो रहा है. किसी भी पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है. इसलिए छिंदवाड़ा में दो दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है. पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है."
पटवारी का दावा है कि लोग अब कांग्रेस की ओर फिर से वापस आ रहे हैं. दतिया का चुनाव इसका प्रत्यक्ष परिणाम है. हम देश बचाने की मुहिम पर निकले हैं. भाजपा का सांसद खुद कह रहा है कि शुद्ध पेट्रोल भारत के पास नहीं है. इसलिए एथेनॉल मिलाना पड़ रहा है. इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती है.
नये हालात पर क्या बोले नकुलनाथ
पूर्व सांसद नकुलनाथ का कहना है "लंबे समय से यह प्रशिक्षण लंबित था. इसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी सम्मिलित होंगे. इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण से कांग्रेस को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही सक्रियता और अधिक बढ़ेगी. मेरी एआइसीसी और पीसीसी से लगातार बात चल रही थी कि छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए."
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बेटे को सक्रिय कर रहे कमलनाथ
छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें कांग्रेस के पास है और एक विधानसभा सीट बीजेपी के पास. कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक हैं. ढलती उम्र के साथ ही कमलनाथ अब अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा की राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं. इसलिए छिंदवाड़ा के दौरे भी अब नकुलनाथ ज्यादातर अकेले ही आते हैं.
बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान का कहना है "कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में 40 सालों से ज्यादा राजनीति की लेकिन पार्टी मजबूत करने की जगह अपने परिवार को मजबूत किया. वे खुद सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही और बेटे को सांसद बनाया लेकिन दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया."