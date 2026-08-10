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दशकों तक कमलनाथ के गढ़ रहे छिंदवाड़ा की कमान अब जीतू पटवारी ने अपने हाथ में ली

छिंदवाड़ा में कांग्रेस का ट्रैनिंग कैंप ( Source : X accoutnt Jitu patwari )