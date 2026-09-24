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कम बारिश के बाद आंधी बनकर आई आफत, चौपट कर दी किसानों की मक्के की फसल

छिंदवाड़ा में कम बारिश ने पहले ही किसानों की फसल को किया खराब, वहीं अब अचानक आए आंधी-तूफान ने मक्के की फसल को किया चौपट. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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छिंदवाड़ा में किसानों की फसल चौपट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 1:18 PM IST

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छिंदवाड़ा: बारिश की कमी से जूझ रहे किसानों के मक्के की फसल पहले ही खतरे में थी, लेकिन अचानक आए आंधी और तूफान खेतों में लगी मक्के की फसल गिर गई है. जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फसल का निरीक्षण करवाकर मुआवजे की मांग की है.

आंधी तूफान से मक्के की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग

सोनपुर की महिला और पुरुष किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. उन्होंने बताया कि पहले ही बारिश कम हुई थी. जिससे खेतों की फसल आधी पकी हुई है, ऊपर से अचानक दो दिन पहले आंधी तूफान जमकर आया. जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से गिर गई है. फसल गिरने की वजह से जो उम्मीदें थी, अब वह भी पूरी नहीं हो पाएगी. कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द खेतों का निरीक्षण करवाकर फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके.

किसानों की फसल हुई बर्बाद (ETV Bharat)

कम बारिश से कमजोर फसल, रबी के सीजन में होगी दिक्कत

किसान शिवम साहू ने बताया कि "कम बारिश की वजह से पहले से ही मक्के की फसल कमजोर है. भुट्टों का आकार छोटा है, दाने भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पक रहे हैं. ऊपर से फसल गिर गई है. किसानों को पहले ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और अब बारिश नहीं होने की वजह से रबी के सीजन में जो फसल लगाई जाती है, उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है. जिससे उसमें भी खतरा नजर आ रहा है. किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने बीमा राशि जमा की है. इस आधार पर प्राकृतिक आपदा का लाभ उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जाना चाहिए."

CHHINDWARA FARMER PROBLEM
अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान (ETV Bharat)

4 लाख हेक्टेयर जमीन में लगाई गई है मक्के की फसल

छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मक्के की फसल लगाई जाती है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन में मक्का फसल किसानों ने लगाया है. आंधी और तूफान का असर सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा और चौरई में देखने को मिला है. जहां पर फसल गिरी है. फसल गिरने के बाद जहां उपज में अंतर आता है. वहीं हार्वेस्टिंग की भी सबसे बड़ी समस्या होती है.

खड़ी फसल में हार्वेस्टर मशीन आसानी से चलाई जा सकती है, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद मजदूर ही एक मात्र सहारा होते हैं. जो इस फसल को उठाकर तोड़ते हैं, लेकिन मजदूर मिलने की समस्या भी किसानों के लिए सबसे बड़ी होती है. आसानी से मजदूर मिलना मुश्किल है. इस मामले में छिंदवाड़ा एसडीम सुधीर जैन ने बताया कि "प्रभावित इलाकों सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. संबंधित इलाकों में तहसीलदार नायब तहसीलदार हलके के पटवारी सर्वे कर रहे हैं.

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