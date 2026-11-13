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छिंदवाड़ा में रात 12 बजे पुलिस टीम पर होने लगा पथराव, घायल सिपाही नागपुर में भर्ती

छिंदवाड़ा में पुलिस टीम पर पथराव ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में आरोपी और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब पुलिस का भी डर नहीं है. ताजा मामला मध्य प्रदेश के देवास में शराब माफियाओं द्वारा टीआई की हत्या का आरोप लगा था, इसके बाद छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में जुआ पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जुआरियों ने जानलेवा हमला कर दिया.

जुआरियों को पकड़ने गई थी पुलिस, हो गया पथराव