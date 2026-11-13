छिंदवाड़ा में रात 12 बजे पुलिस टीम पर होने लगा पथराव, घायल सिपाही नागपुर में भर्ती
छिंदवाड़ा में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, घायल एक सिपाही नागपुर में भर्ती. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:24 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में आरोपी और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब पुलिस का भी डर नहीं है. ताजा मामला मध्य प्रदेश के देवास में शराब माफियाओं द्वारा टीआई की हत्या का आरोप लगा था, इसके बाद छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में जुआ पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जुआरियों ने जानलेवा हमला कर दिया.
जुआरियों को पकड़ने गई थी पुलिस, हो गया पथराव
अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगोड़ी पुलिस चौकी प्रभारी पंकज राय ने बताया कि "मुखबिर से सूचना मिली थी कि पटनिया गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं. रात करीब 12:00 बजे पुलिस की टीम इनको पकड़ने गई थी, 9 जुआरियों को पकड़ लिया गया था और पांच बाइक जब्त की गई थी. बाइक को लेकर कुछ पुलिसकर्मी पुलिस की गाड़ी के पीछे-पीछे आ रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में पथराव कर दिया. जिसमें एक प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिन्हें नागपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है."
सात लोगों पर जानलेवा हमले के प्रयास का मामला दर्ज
अमरवाड़ा थाना प्रभारी राजेन्द्र धुर्वे ने बताया कि "पुलिस ने धनराज गुन्हेरे, प्रवीण धुर्वे, वीरेंद्र भलावी, संजू उर्फ संजय परतेती, शिवराज परतेती, अरविंद भारती और धर्मेंद्र भलावी के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 109(1), 115(2), 126(2), 191(2), 125 (ए) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है."
9 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में
पुलिस ने पटनिया गांव में जुआ खेलने के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में लिया है. सुभाष कहार, रघुनाथ कहार, अंकित बेलवंशी, ओमप्रकाश परतेती, अरुण कहार, भीम विश्वकर्मा, सुनील चंद्रवंशी जितेंद्र बनवारी और शिशु कुमार चौरे हैं.
नागपुर में भर्ती है प्रधान आरक्षक
थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपियों की मोटरसाइकिल लेकर आ रहे प्रधान आरक्षक संतोष ऊइके के सिर पर पत्थर लगने से गंभीर चोट आई है. जिसे इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल घायल प्रधान आरक्षक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है."