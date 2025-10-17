ETV Bharat / state

मोबाइल एप से रुपए चौगुने करना का लालच देकर ठगे करोड़ों, STF ने लिया एक्शन

छिंदवाड़ा में एसटीएफ का चला चाबुक, धोखाधड़ी करने वाले सात लोगों के खिलाफ हुई FIR

Chhindwara STF action on fraudsters
छिंदवाड़ा में एसटीएफ का चला चाबुक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : रुपए दोगुने से लेकर चौगुने तक का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार होने वाली कंपनी के मालिकों पर एसटीएफ ने मामला दर्ज कर लिया है. पीड़ित ने इसकी शिकायत भोपाल एसटीएफ ऑफिस में की थी, जिसके बाद सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

चौगुने करने की लालच देकर करोड़ों की ठगी

शिकायतकर्ता संजय उर्फ जितेंद्र सिंह ठाकुर ने एसटीएफ ऑफिस भोपाल में लिखित शिकायत देते हुए बताया, '' मेरे पहले से परिचित रामस्वरूप कविया निवासी किशनगढ़ जिला, जयपुर ने 2022 में मुझे मिलने के लिए सिवनी बुलाया था. यहां उन्होंने मुझे माय विक्ट्री कलब प्रा.लि. कंपनी के संबंध में बताया. प्रकाशचंद्र जैन और रवि जैन द्वारा संचालित माय विक्ट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाकर कई गुना दिलाने का वादा किया था, लेकिन कोई पैसा वापस नहीं मिला.''

Special task force news
शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद एसटीएफ ने लिया एक्शन (Etv Bharat)

मोबाइल एप से पैसे चौगुने करने का लालच

पीड़िता ने बताया कि CINU74999RJ2023PTC085956 रजिस्ट्रेशन नम्बर की कंपनी में यह कहकर इन्वेस्टमेंट करने को कहा गया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोबाइल एप में योजनानुसार अलग-अलग प्लान के रूप में निवेश कराया जाता है. इसमें 10,000 से 99,999 में दोगुना 1,100,000 से 9,99,000 रु के प्लान में तीन गुना और 10,00,000 से ऊपर चौगुना राशइ निवेशक को एक वर्ष में मिलेगी पर ये सब फ्रॉड निकला.

कई लोगों ने लगाए करोड़ों रुपए

रुपए दोगुनी और चौगुनी होने की लालच में कई लोगों ने करोड़ों रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया. इतना ही नहीं कंपनी के द्वारा देश भर के अलग-अलग शहरों में सेमिनार आयोजित किए जाते थे. इन शहरों में बाकायदा 300 रु से लेकर 700रु तक सेमिनार ज्वाइन करने के लिए टिकट होती थी लोग उन टिकट को लेते थे और इनके झांसे में आकर पैसे जमा कर देते थे. कइयों ने तो अपनी खेती बेचकर भी पैसा इन्वेस्ट किया था.

STF ने सात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज

एसटीएफ के मुताबिक, '' अपने साथ हुई ठगी की शिकायत भोपाल स्पेशल टास्क फोर्स के दफ्तर में पीड़ितों ने की थी, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने पीड़ितों की शिकायत के बाद रामस्वरूप कविया, प्रकाश चंद जैन, रवि जैन, ईला जैन, शशि जैन, कैलाश मालाकार और अन्य लोंगो के खिलाफ धोखाधड़ी करने और साजिश करने का मामला दर्ज किया है.''

TAGGED:

CHITFUND FRAUD STF FIR
CHHINDWARA NEWS HINDI
SPECIAL TASK FORCE NEWS
CHHINDWARA STF ACTION ON FRAUDSTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.