टेबल पर इंदौर की बादशाहत, स्टेट लेवल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा को चटाई धूल
छिंदवाड़ा में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन, इंदौर ने मारी बाजी, छिंदवाड़ा रहा रनर अप, जिलों की 12 टीमों ने लिया था हिस्सा. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:03 AM IST
छिंदवाड़ा: उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन ओलंपिक स्टेडियम हॉल में हुआ. प्रतियोगिता के महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में इंदौर संभाग ने विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि छिंदवाड़ा की टीम उपविजेता रही. इसके पहले भी छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ विकासखंड के स्कूलों से स्टेट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता में तीन लड़कियों का चयन हुआ था.
सेमीफाइनल में छिंदवाड़ा ने जबलपुर को हराया
सेमीफाइनल मुकाबलों में छिंदवाड़ा ने जबलपुर को तथा इंदौर ने शहडोल को हराकर कर फाइनल में प्रवेश किया. फाइनल मुकाबले में इंदौर और छिंदवाड़ा के बीच रोमांचक प्रतियोगिता देखने को मिली. जिसमें इंदौर ने छिंदवाड़ा को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया. वहीं छिंदवाड़ा की टीम को उपविजेता की ड्रॉफी से संतोष करना पड़ा.
सांसद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया
प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद विवेक बंटी साहू, एडीएम धीरेन्द्र सिंह तथा प्रभारी प्राचार्य डॉ. नीलिमा बागड़े उपस्थित थे. इस मौके पर सांसद ने कहा कि, ''छिंदवाड़ा में खेलों के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो रहा है. शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है.'' एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय को राज्य स्तरीय वृहद आयोजन के सफल संचालन के लिए बधाई दी.
12 टीमों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा
प्रतियोगिता के संगठन सचिव डॉ. अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि, ''प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग अलग जिलों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए तथा छिंदवाड़ा टीम का प्रदर्शन उत्साहवर्धक रहा. इस अवसर पर खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉ. जीएसआर नायडू, रवि विराह एवं शरद स्टीफन को सम्मानित किया गया. प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी, खेल अधिकारी, टीम मैनेजर एवं कोच उपस्थित थे.
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खेलों को बढ़ावा देना प्रयास कर रही सरकार
छिंदवाड़ा लोकसभा के सांसद और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बंटी विवेक साहू ने कहा कि, ''छिंदवाड़ा के छोटे-छोटे गांव में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच की जरूरत होती है. मध्य प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेज में भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों को एक मंच मिलता है जिससे वे भी अपना हुनर दिखाकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं. सांसद ने कहा कि, ''हर जिले में सांसद खेल महोत्सव आयोजित करने के पीछे सरकार की यही मंशा है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियां भी आयोजित की जा सके और फिर इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकें.''