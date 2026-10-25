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टेबल पर इंदौर की बादशाहत, स्टेट लेवल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा को चटाई धूल

टेबल टेनिस टूर्नामेंट में इंदौर जीता ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन ओलंपिक स्टेडियम हॉल में हुआ. प्रतियोगिता के महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में इंदौर संभाग ने विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि छिंदवाड़ा की टीम उपविजेता रही. इसके पहले भी छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ विकासखंड के स्कूलों से स्टेट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता में तीन लड़कियों का चयन हुआ था.

सेमीफाइनल में छिंदवाड़ा ने जबलपुर को हराया