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इंटरनेशनल स्क्रीन पर दिखेगी छिंदवाड़ा की सुंदरता, स्पेन की टीम ने पातालकोट में की फिल्म की शूटिंग

छिंदवाड़ा में पातालकोट और तामिया समेत आसपास कई जगह स्पेन की फिल्म कंपनी ने की शूटिंग पूरी. 80 देशों में टेलीकास्ट होगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म.

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छिंदवाड़ा की सुंदरता पर स्पेन की कंपनी बना रही फिल्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:30 PM IST

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छिंदवाड़ा: पातालकोट के होम स्टे, आदिवासियों के रीति रिवाज और तामिया की हसीन वादियों पर स्पेन की एक कंपनी ने फिल्म शूट की है. इस फिल्म में छिंदवाड़ा की सुंदरता और यहां के आदिवासियों के रीति रिवाज इंटरनेशनल स्क्रीन पर दिखाई देंगे. पातालकोट के आसपास बने होम स्टे सहित यहां की सुंदरता और उनके रीति रिवाज सहित शादी विवाह के समारोह पर 3 दिनों तक शूटिंग की गई. बताया जाता है कि यह फिल्म 80 यूरोपीय देशों में रिलीज की जाएगी.

छिंदवाड़ा की सुंदरता पर स्पेन की कंपनी बना रही फिल्म

प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक इंटरनेशनल टेलीविजन सीरीज की शूटिंग छिंदवाड़ा के 4 पर्यटन ग्रामों में हुई. स्पेन से आई टीम ने 3 दिन तक सावरवानी, धूसावानी, चिमटीपुर, तामिया में रहकर पर्यटन एक्टिविटी, ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति सहित पातालकोट में हुए आदिवासी विवाह की रस्मों को कैमरे में कैद किया.

इंटरनेशनल स्क्रीन पर दिखेगी छिंदवाड़ा की सुंदरता (ETV Bharat)

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, "मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध सचालक डॉ. इलैया राजा टी के नेतृत्व एवं अपर प्रबंध संचालक अभय अरविंद बेडेकर के मार्गदर्शन में प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं को सम्मिलित कर इस शूटिंग की योजना तैयार की गई है. यह फिल्म पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री होगी और इसका मकसद इंटरनेशनल लेवल पर ग्रामीण और ईको- टूरिज्म को बढ़ावा देना है."

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पातालकोट और तामिया समेत आसपास कई जगह हुई शूटिंग (ETV Bharat)

80 यूरोपियन देशों में होगी टेलीकास्ट, होम स्टे में हुई शूटिंग

कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया, "इस प्रोजेक्ट को कलर्स कम्युनिकेशन ग्रुप स्पेन प्रोड्यूस कर रहा है. इसे लगभग 80 यूरोपियन देशों में टेलीकास्ट करने का प्लान है. यह इनिशिएटिव मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और स्पेन फिल्म कमीशन के बीच साइन किए गए एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए है. जिसके तहत मध्य प्रदेश को इंटरनेशनल प्रोडक्शन के लिए एक अहम फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पहचाना गया है.

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80 यूरोपियन देशों में होगी टेलीकास्ट (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्रामों में शूटिंग के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराईं हैं. स्पेन से जुआन मार्टिनेज फ्रूटोस, एडुआर्डो निसा वाजक्वेज, लुइस पेसेरो जाम्ब्रानो की टीम ने धूसावानी, सावरवानी, चिमटीपुर, तामिया क्षेत्र में शूटिंग की है."

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ग्रामीणों के लिए रोजगार का साधन हैं होम स्टे (ETV Bharat)

ग्रामीणों के लिए रोजगार का साधन हैं होम स्टे

छिंदवाड़ा जिले के अलग-अलग टूरिस्ट स्पॉट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की सहायता होम स्टे ग्रामीणों के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं. जिससे जिले के पर्यटन को बढ़ावा भी मिल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार अपने ही गांव में मिल जाता है. होम स्टे बनाने के लिए 2 लाख तक की सब्सिडी सरकार देती है. ग्रामीण अपनी जमीन पर होम स्टे तैयार करते हैं जिससे गांव की संस्कृति रीति रिवाज और यहां के खान-पान को देखने के लिए यहां लोग पहुंचते हैं.

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होम स्टे में हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग (ETV Bharat)

विदेशी टूरिस्टों की खास पसंद हैं छिंदवाड़ा के होम स्टे

स्वीडन, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम सहित कई विदेशी मेहमानों ने छिंदवाड़ा के होम स्टे में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया है. आदिवासियों के घरों में बनने वाले भोजन, उनके रहन-सहन और संस्कृति को समझा. विदेशी मेहमान घरों में देशी परिवेश में भोजन, तीज-त्यौहार और कल्चर जैसे विभिन्न गतिविधियों से रूबरू हुए. इसके आलावा देशी पोशाक और पहनावा, आदिवासियों की श्रृंगार सामाग्री भी देखी है.

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विदेशी टूरिस्टों की खास पसंद हैं छिंदवाड़ा के होम स्टे (ETV Bharat)

सावरवानी के होम स्टे को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अवॉर्ड

सावरवानी के होम स्टे को 2 बार गोल्डन कैटेगरी में पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवॉर्ड के साथ इसे पहले फाइव ग्रीन लीफ रेटिंग होम स्टे का खिताब मिला हुआ है. सावरवानी को देश भर के कई ग्रामों में बन रहे होम स्टे के लिए मॉडल बनाकर एक्सपोजर विजिट के लिए चुना गया है. जिला स्तर पर भी सावरवानी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है. यही कारण है कि ग्रामीण पर्यटन के इस नए चेहरे ने जिले को न केवल प्रदेश में बल्कि विदेशियों के बीच भी एक नई पहचान दिलाने में सफलता पाई है.

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मक्के की रोटी और चटनी खाई (ETV Bharat)

मक्के की रोटी और चटनी खाई

विदेशी मेहमानों ने यहां पर परंपरागत भोजन भी किया. मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, समां की खीर विदेशी मेहमानों को बेहद पसंद आई. इन मेहमानों ने गांव में बनी गुल्लक खरीदी और होम स्टे संचालक श्रीमती कविता देवीसिंह धुर्वे को भेंट की. खास बात यह रही कि विदेशी मेहमानों ने होम स्टे के साथ ही ग्रामीणों के घर जाकर भी भोजन किया.

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