ETV Bharat / state

इस घर में मिल जाएगी 6 इंच से लेकर 96 इंच की लौकी, देसी बीज बैंक तैयार कर रहे सोनू

दुनिया की सबसे छोटी लौकी से लेकर सबसे लंबी लौकी की वैरायटी के बीज का बैंक, छिंदवाड़ा के सोनू बोनिया का गजब जुनून.

CHHINDWARA SONU SEED COLLECTOR
इस घर में मिल जाएगी 6 इंच से लेकर 96 इंच की लौकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए कलाकारी करने वाले सोनू बोनिया का बेटा जब इस दुनिया में आया तो वे बेहद खुश थे, लेकिन जब बेटा का विकास समयानुसार नहीं हुआ, इसका जब उन्हें कारण पता चला तो उन्होंने देसी बीज का कलेक्शन शुरू कर दिया, जिससे जहरीले खाने से दूसरे लोंगो को परेशानी ना हो सके.

दुनिया की सबसे छोटी लौकी से लेकर सबसे बड़ी लौकी का कलेक्शन

सोनू बोनिया देसी बीजों का 8 साल से कलेक्शन कर प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे हैं. सोनू ने ईटीवी भारत को बताया कि "जब उनका बेटा पैदा हुआ था, तो उसे ऐसी बीमारी थी, जिमसें उसका विकास नहीं हो रहा था. डॉक्टर ने बताया कि विकास रुकने का कारण जहरीले कीटनाशक और अनाज हो सकते हैं. इसके बाद ही उन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, ताकि किसी के परिवार में और ऐसी परेशानी ना आ सके.

सबसे छोटी से लेकर बड़ी लौकी का कलेक्शन (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती के लिए बाजार से देसी बीजों गायब

सोनू बोनिया ने बताया कि जैविक खेती करना है, तो उसके बीज भी देसी होने चाहिए, लेकिन जब बाजार में जाओ तो सिर्फ हाइब्रिड और विदेशी बीज मिलते हैं. जो बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक उपज नहीं देते हैं, जैविक खेती के लिए देसी बीज की जरूरत है. इसलिए उन्होंने गांव-गांव जाकर देसी बीज जुटाना शुरू किया है.

CHHINDWARA SONU 46 VARIETIES SEED
छोटी से लेकर बड़ी लौकी का संग्रह (ETV Bharat)

गांव-गांव 46 प्रकार की लौकी के बीज जुटाए

सोनू बोनिया ने अब तक 46 प्रकार की लौकी के देसी बीज का कलेक्शन तैयार कर लिया है. उनके पास 6 इंच की लौकी से लेकर 96 इंच तक कि लौकी और उसके बीज हो चुके हैं. इसके साथ ही वे अलग-अलग सब्जियां और फसल के बीज का बैंक तैयार कर रहे हैं. सोनू बीज इक्कठा करने के लिए गांव-गांव जाते हैं और बीज लाते हैं. इसके साथ ही देश भर के अलग-अलग कृषि सेमिनारों में जाकर वे जैविक और प्राकृतिक खेती के लोगों को जागरुक भी करते हैं.

CHHINDWARA Indigenous seed bank
सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी लौकी का कलेक्शन (ETV Bharat)

टूट रही परंपरा आसानी से घर मे स्टोर करें अनाज

पहले किसानों के यहां परंपरा के अनुसार साल दर साल एक ही बीज को लगाया जाता था. जिससे बाजारों के बीच खरीदने की जरूरत नहीं होती थी. धीरे-धीरे बाजारवाद हावी हुआ, तो घर में बीज सहजने की प्रक्रिया खत्म हो गई. आज भी गांव के कई इलाकों में पुराने मटके या मिट्टी के बने कोठी में बीज रखा जाता है. सोनू बोनिया बताते हैं कि हाइब्रिड बीज को रखना भी कठिन होता है, जल्द ही उनमें कीड़े लग जाते हैं. जबकि देसी बीज को संभाल कर रखना बड़ा आसान होता है, सिर्फ कंडे की राख मिलाकर रख देने बीज में कीड़े नहीं लगते.

MP SMALLEST TO LARGEST BOTTLE GOURD
सोनू बोनिया का देसी बीज संग्रह का जुनून (ETV Bharat)

एमपी में जैविक हाट लगना हुआ शुरू

मध्य प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है. जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के हर एक जिले में जैविक और प्राकृतिक बाजार लगाया जा रहा है. जिससे कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद वहां बेच सके और जैविक व प्राकृतिक खेती करने वालों किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपने घरों में ही प्राकृतिक कीटनाशक और दवाइयां तैयार कर सके.

TAGGED:

MP SMALLEST TO LARGEST BOTTLE GOURD
CHHINDWARA SONU 46 VARIETIES SEED
CHHINDWARA SONU BOTTLE GOURD
CHHINDWARA INDIGENOUS SEED BANK
CHHINDWARA SONU SEED COLLECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.