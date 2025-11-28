ETV Bharat / state

पॉकेट मनी सेविंग से इंटरनेशनल टूर, छिंदवाड़ा के पति-पत्नी बाइक से नाप रहे देश-विदेश

छिंदवाड़ा के सोनी दंपति ने पर्यटन के शौक को पूरा करने के लिए बाइक से नाप दिया आधा भारत. दोनों चला चुके 40000 किलोमीटर बाइक.

CHHINDWARA COUPLE TOURISM PASSION
छिंदवाड़ा के पति-पत्नी बाइक से नाप रहे देश-विदेश (ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 10:19 PM IST

छिंदवाड़ा: कहते हैं कि यदि कोई कुछ करने की ठान ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता. छिंदवाड़ा के दंपति ने भी अपने पर्यटन के शौक को पूरा करने के लिए बाइक से ही पूरे देश का सफर करने की ठानी है. पत्नी साल भर पॉकेटमनी से पैसे बचाती हैं और फिर पति और पत्नी दोनों बाइक से निकल पड़ते हैं देश-दुनिया की सैर पर.

सबसे खास बात ये है कि इस यात्रा में जितनी बाइक पति चलाते हैं उतनी ही पत्नी भी साथ देते हुए बाइक चलाती हैं. इस दौरान उनकी जरुरत की हर चीज बाइक पर होती है. 100 सीसी की बाइक में टेंट, खाना पकाने का सामान लेकर पति-पत्नी घूमने निकल जाते हैं. अब तक दोनों मिलकर करीब 40 हजार किमी का सफर बाइक से तय कर चुके हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की यात्रा में अपनी 100 सीसी की बाइक से कर चुके हैं.

सोनी दंपति ने पर्यटन के शौक को पूरा करने के लिए बाइक से नाप दिया आधा भारत (ETV Bharat)

बाइक से आधे भारत का लगाया राउंड

छिंदवाड़ा के रहने वाले सोनी दंपति को पर्यटन का शौक है. इस शौक में खर्च ज्यादा आता है इस कारण पति-पत्नी दोनों ने बाइक से ही देश भ्रमण करने की प्लानिंग की और धीरे-धीरे अब तक आधे से ज्यादा भारत बाइक से नाप दिया. मुकेश सोनी अपनी पत्नी रानू को घर खर्च के लिए हर महीने कुछ पैसे देते हैं. उनमें से आम महिलाओं की तरह रानू भी कुछ पैसे बचा कर रखती हैं लेकिन उन पैसों का उपयोग देश-विदेश घूमने के लिए करते हैं.

Traveled many states of country
बाइक से की कई राज्यों की यात्रा (ETV Bharat)

बाइक से 40000 किलोमीटर का किया सफर

खास बात है कि वह अपने टूर के लिए ना तो फ्लाइट का उपयोग करती हैं ना ही वे बस लेती हैं और ना ही ट्रेन का सफर क्योंकि उन्होंने ठाना है कि वे देश और विदेश की यात्रा अपनी 100 सीसी की बाइक से ही पूरी करेंगे. इसके चलते अब तक उन्होंने करीब 40000 किलोमीटर का सफर अपनी बाइक से ही कर लिया है. इसके लिए करीब डेढ़ से दो लाख खर्च हो चुके हैं, जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बचाकर इकट्ठा किया था.

KATHMANDU AMARNATH KEDARNATH TRAVEL
बाइक से किया 40000 किलोमीटर का सफर (ETV Bharat)

नेपाल के काठमांडू से लेकर केदारनाथ तक पहुंची बाइक

रानू सोनी और मुकेश सोनी ने ईटीवी भारत को बताया कि "बाइक से घूमने का सबसे बड़ा फायदा उन्हें यह होता है कि जहां-जहां से भी गुजरते हैं, वहां के स्थान को घूमने के साथ ही वहां की संस्कृति को भी जानते हैं. जहां पर बस या ट्रेन नहीं पहुंच पाती वहां पर भी बाइक से आसानी से पहुंच जाते हैं. अमरनाथ जैसी कठिन यात्रा भी उन्होंने बाइक से पूरी की है.

अब तक उन्होंने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से झांसी, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट होते हुए 2019 में जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, शिमला, कुल्लू मनाली की यात्रा कर चुके हैं. पर्यटन की ये फेहरिस्त लंबी है. उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और तुंगनाथ तक 2 बार लगातार यात्रा की. इसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर, अयोध्या, इलाहाबाद तक 4 बार जा चुके हैं. नेपाल में काठमांडू पशुपतिनाथ, महाराष्ट्र के भीमाशंकर त्रंबकेश्वर और घृष्णेश्वर तक यात्रा की."

SONI COUPLE INDIA TOUR BY BIKE
नेपाल के काठमांडू से लेकर केदारनाथ तक पहुंची बाइक (ETV Bharat)

बाइक में ही होता है पूरा सामान, पत्नी भी बराबर देती हैं साथ

मुकेश सोनी और रानू सोनी अपनी बाइक में ही एक छोटा टेंट, खाना पकाने के लिए छोटा गैस और जरूरत का हर सामान लेकर चलते हैं ताकि होटल और खाने के लिए ज्यादा खर्च न करना पड़े. जहां जरूरत होती है तो वह सार्वजनिक धर्मशालाओं में रुक जाते हैं और अगर कहीं कुछ ना मिले तो अपना टेंट लगाकर खुद खाना पकाते हैं. एक दिन में करीब 300 से 400 किलोमीटर बाइक का सफर तय होता है. जिसमें से पत्नी रेणु सोनी भी बराबर साथ देती हैं और रात होने पर टेंट लगाकर रुक जाते हैं.

CHHINDWARA HUSBAND WIFE TOURISM
बाइक से आधे भारत का लगाया राउंड (ETV Bharat)

पूरा भारत घूमने का है सपना, हर जगह मिलता है लोगों का साथ

मुकेश सोनी और रानू सोनी का कहना है कि "नेपाल घूमने के लिए उन्हें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं थी और वहां बाइक से एंट्री की जा सकती थी. सरकार के नियम के अनुसार उन्होंने नेपाल में प्रवेश करने का पास बनवाया था और उसी के हिसाब से वे चले गए थे. दूसरे देशों में ऐसी अनुमति नहीं है नहीं तो बाइक से वहां पर भी जाना चाहते हैं. हालांकि भारत दर्शन बाइक से ही पूरा करने का टारगेट है.

अब तक उन्होंने देश और विदेश में जो यात्रा की है वहां पर हमेशा लोगों का साथ मिला है. कई लोग तो उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी कर देते हैं. उनका कहना है कि अगर आपका मन अच्छा है और खुद अच्छे व्यक्ति हों तो पूरी दुनिया आपको अच्छी ही नजर आएगी."

