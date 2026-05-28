MSP से 5 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा ये गेहूं, करीब 4 हजार साल पुराना है इसका बीज
सोना मोती गेहूं का हड़प्पा काल से हो रहा उपयोग, मोटापे से मिलती है राहत, शुगर को करता है कंट्रोल, दिखने में भी है कमाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 8:01 AM IST
छिंदवाड़ा: समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के परेशान होने की कई खबरें आ रही हैं, लेकिन एक ऐसा गेहूं है जो बाजार में एमएसपी (MSP) से चार गुना ज्यादा दामों पर बिक रहा है. छोटे-छोटे धनिया के बीज की तरह दिखने वाला ये कोई आम गेहूं नहीं बल्कि करीब 4000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता से उपयोग होता चला आ रहा खास किस्म का गेहूं है. इतना पुराना होने की वजह से कोई भी बीज कंपनी इसको मॉडिफाई कर जेनेटिक बीज नहीं बना पाई. इसलिए इस यह प्राकृतिक गेहूं कहलाता है बाजार में इसकी कीमत आम गेहूं से 5 गुना तक होती है.
4 हजार साल पुराना बीज 5 गुना ज्यादा कीमत
मोआर के किसान रामकृपाल वर्मा ने अपने खेतों में करीब 4000 साल पुराने गेहूं की किस्म लगा रहे हैं. खास बात ये है कि यह गेहूं साधारण गेहूं की तुलना में 5 गुना ज्यादा दाम में बिकता है और इसकी बनावट बिल्कुल धनिया के बीज की तरह होती है. हड़प्पा कालीन संस्कृति से उपयोग में चला आ रहा उत्पादन का यह प्राकृतिक तरीके है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी कीमत 100 से 130 रुपए किलो तक है.
ग्लूटीन फ्री गेहूं की बाजार में स्पेशल डिमांड पकने से पहले हो जाती है बुकिंग
छिंदवाड़ा कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि "सोना मोती गेहूं ग्लूटीन फ्री होने की वजह से शुगर के मरीज ज्यादा पसंद करते हैं. इसको पूरा प्राकृतिक तरीके से खेतों में लगाकर इसका का उत्पादन किया जाता है. किसान इसे कम मात्रा में लगाते हैं जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा है इसलिए पकने से पहले ही एडवांस बुकिंग हो जाती है. हालांकि, प्राकृतिक तरीके से खेती करने की वजह से इसकी उपज कम होती है, लेकिन बाजार में दाम ज्यादा होने की वजह से फायदा ज्यादा मिलता है.
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मोटापे से मिलती है राहत, शुगर को करता है कंट्रोल
कृषि वैज्ञानिक डॉ. विजय पराडकर ने बताया कि यह गेहूं ग्लूटेन-फ्री और शुगर-फ्री माना जाता है, जो डायबिटीज और पाचन समस्याओं में काफी फायदेमंद है. इसमें फाइबर, फोलिक एसिड और अन्य खनिजों की मात्रा सामान्य गेहूं से बहुत अधिक होती है. अब छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में भी कुछ किसान इस गेहूं को खेतों में लगा रहे हैं. काफी पुराना बीज होने की वजह से इसको जेनेटिकली डेवलप करने की संभावनाएं कम हैं इसलिए इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो सकी."