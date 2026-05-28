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MSP से 5 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा ये गेहूं, करीब 4 हजार साल पुराना है इसका बीज

MSP से 5 गुना ज्यादा दामों में बिक रहा ये गेहूं ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के परेशान होने की कई खबरें आ रही हैं, लेकिन एक ऐसा गेहूं है जो बाजार में एमएसपी (MSP) से चार गुना ज्यादा दामों पर बिक रहा है. छोटे-छोटे धनिया के बीज की तरह दिखने वाला ये कोई आम गेहूं नहीं बल्कि करीब 4000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता से उपयोग होता चला आ रहा खास किस्म का गेहूं है. इतना पुराना होने की वजह से कोई भी बीज कंपनी इसको मॉडिफाई कर जेनेटिक बीज नहीं बना पाई. इसलिए इस यह प्राकृतिक गेहूं कहलाता है बाजार में इसकी कीमत आम गेहूं से 5 गुना तक होती है. 4 हजार साल पुराना बीज 5 गुना ज्यादा कीमत मोआर के किसान रामकृपाल वर्मा ने अपने खेतों में करीब 4000 साल पुराने गेहूं की किस्म लगा रहे हैं. खास बात ये है कि यह गेहूं साधारण गेहूं की तुलना में 5 गुना ज्यादा दाम में बिकता है और इसकी बनावट बिल्कुल धनिया के बीज की तरह होती है. हड़प्पा कालीन संस्कृति से उपयोग में चला आ रहा उत्पादन का यह प्राकृतिक तरीके है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी कीमत 100 से 130 रुपए किलो तक है. सोना मोती गेहूं 4 हजार साल पुराना बीज 5 गुना ज्यादा कीमत (ETV Bharat)