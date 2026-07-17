ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा के स्नेक कैचर ने 25 हजार सांपों को पकड़ा, 2 बार स्नेक बाइट में मुश्किल से बची जान

25 हजार से ज्यादा सांपो का रेस्क्यू कर चुके हैं स्नेक कैचर ( ETV Bharat )