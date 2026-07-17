छिंदवाड़ा के स्नेक कैचर ने 25 हजार सांपों को पकड़ा, 2 बार स्नेक बाइट में मुश्किल से बची जान
छिंदवाड़ा स्नेक कैचर हेमंत गोदरे 35 साल से कर रहे हैं सांपों का रेस्क्यू,अब तक 25 हजार से अधिक सांपों को दिला चुके हैं जीवनदान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:51 PM IST
छिंदवाड़ा: सांप को देखते ही लोगों के हाथ-पांव फूलने लग जाते हैं. लेकिन एक ऐसा शख्स है, जो सांप की सूचना मिलते ही तुरंत उसका रेस्क्यू करने पहुंच जाता है. अब तक करीब 25 हजार से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर चुका है. लेकिन इस दौरान 2 बार कोबरा के काटने के बाद, वह मौत के मुंह से वापस आया है.
35 सालों से कर रहें हैं सांपों का रेस्क्यू
स्नेक कैचर हेमंत गोदरे ने बताया कि "करीब 35 सालों से मैं सांप का रेस्क्यू कर रहा हूं. शुरुआत में छिंदवाड़ा शहर के अंदर ही काम किया करते थे. लेकिन 2014 से नगर निगम बनने के बाद इसमें ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया, तो ग्रामीण इलाकों में भी रेस्क्यू करने लगा. अब तक 25 हजार से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं."
रेस्क्यू के दौरान 2 बार हेमंत गोदरे स्नेक बाइट के शिकार हुए और मुश्किल से उनकी जान बच पाई, लेकिन उन्होंने अपने जुनून कम नहीं बोने दिया. अभी भी उन्होंने स्नेक रेस्क्यू करना जारी रखा है.
छिंदवाड़ा में मिलते हैं कोबरा, करैत, रसल वाइपर
हेमंत गोदरे ने बताया कि छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा कोबरा, करैत और रसल वाइपर सांप की प्रजाति पाई जाती है. करैत रात में निकलने वाला सांप है, जो छोटे-छोटे दांतों वाला होता है. यह जब इंसानों को काटता है, तो इसकी जानकारी तुरंत नहीं लग पाती. इसलिए धीरे-धीरे जहर फैल जाता है और अधिकतर मामलों में मौत हो जाती है."
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'जान हथेली पर रख करते हैं काम'
सर्पमित्र हेमंत गोदरे ने ईटीवी भारत को बताया कि "सांपों को पकड़ना हमारा शौक जरूर है, लेकिन ये एक पर्यावरण संरक्षण का काम है. जिसे हम अपनी जान हथेली पर रखकर करते हैं. ये एक जुनून ही है, जो हम ऐसा कर पाते हैं. हम सांप और इंसान दोनों की जिंदगी बचाते हैं. क्योंकि अधिकतर मामलों में या तो सांप इंसान को काट लेता है या इंसान सांप को मार देता है. सांप का रेस्क्यू कर हम दोनों की जान बचाते हैं, लेकिन हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है."