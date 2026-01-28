छिंदवाड़ा पहुंचे महाभारत के दुर्योधन, मध्य प्रदेश में पहली बार होगा श्रीराम रामायण का लाइव शो
रामायण और महाभारत में एक्टिंग कर चुके अभिनेता पनीत इस्सर पहुंचे छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में पहली बार श्रीराम रामायण नाटक का लाइव शो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 9:35 AM IST
छिंदवाड़ा: महाभारत में दुर्योधन की भूमिका और रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके टीवी के मशहूर कलाकार छिंदवाड़ा में 3 घंटे रामलीला का लाइव मंचन करेंगे. एक दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंचे पुनीत इस्सर ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार में श्रीराम रामायण नाटक का शो छिंदवाड़ा में कर रहे हैं.
छिंदवाड़ा में पहली बार हो रामायण नाटक
जिन कलाकारों को अभी तक टीवी के मशहूर नाटक महाभारत, रामायण और दूसरे सीरियलों में देखा करते थे. वह 3 घंटे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में श्री राम रामायण मंडल का लाइव शो करेंगे. इसके लिए सिद्धांत इस्सर श्रीराम की भूमिका में पुनीत इस्सर रावण की भूमिका में और विंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे. श्री राम रामायण नाटक का यह मध्य प्रदेश की धरती में पहला प्रोग्राम है. पुनीत इस्सर ने बताया कि "छिंदवाड़ा में यह शुरुआत है और धीरे-धीरे मध्य प्रदेश के अलग-अलग मंचों पर वे इस नाटक का लाइव शो करेंगे."
लाइव और टीवी में अंतर नहीं मिलता रीटेक का मौका
छिंदवाड़ा के केसरी नंदन हनुमान मंदिर में आरती में शामिल होने पहुंचे मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनेता पुनीत इस्सर ने बताया कि "कैमरे के सामने और लाइव शो करने में बेहद अंतर है. कैमरे के सामने कई रीटेक होकर आप फाइनल शॉट दे सकते हैं, लेकिन लाइव शो में रिटेक का मौका नहीं होता और 3 घंटे बिना रीटेक के काम करना चुनौती भरा होता है. यहां पर सीधे आपको ऑडियंस जज करती है. इसके लिए किसी भी कलाकार को काफी मेहनत करनी होती है."
श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर छिंदवाड़ा में आयोजन
श्रीराम रामायण नाटक की आयोजन समिति की जितेंद्र बब्बी चौरे ने बताया कि "अयोध्या में श्रीराम लाल की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल 22 जनवरी को पूरे हो चुके हैं. इसी उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा में श्री राम रामायण नाटक का लाइव शो कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है. जिन्हें अब तक हम टीवी में महाभारत और रामायण जैसी मशहूर नाटकों में देखा करते थे. छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश के लिए पहला मौका है. जब यह सभी पर बड़े पर्दे के कलाकार स्टेज शो कर रहे हैं."