छिंदवाड़ा पहुंचे महाभारत के दुर्योधन, मध्य प्रदेश में पहली बार होगा श्रीराम रामायण का लाइव शो

छिंदवाड़ा: महाभारत में दुर्योधन की भूमिका और रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके टीवी के मशहूर कलाकार छिंदवाड़ा में 3 घंटे रामलीला का लाइव मंचन करेंगे. एक दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंचे पुनीत इस्सर ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार में श्रीराम रामायण नाटक का शो छिंदवाड़ा में कर रहे हैं. छिंदवाड़ा में पहली बार हो रामायण नाटक जिन कलाकारों को अभी तक टीवी के मशहूर नाटक महाभारत, रामायण और दूसरे सीरियलों में देखा करते थे. वह 3 घंटे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में श्री राम रामायण मंडल का लाइव शो करेंगे. इसके लिए सिद्धांत इस्सर श्रीराम की भूमिका में पुनीत इस्सर रावण की भूमिका में और विंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे. श्री राम रामायण नाटक का यह मध्य प्रदेश की धरती में पहला प्रोग्राम है. पुनीत इस्सर ने बताया कि "छिंदवाड़ा में यह शुरुआत है और धीरे-धीरे मध्य प्रदेश के अलग-अलग मंचों पर वे इस नाटक का लाइव शो करेंगे." मंदिर में पूजा-आरती करते पुनीत इस्सर (ETV Bharat)