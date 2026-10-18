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छिंदवाड़ा के गांव में भगवान वाली गली, आसानी से मिलते लोगों के घर, साथ में होता नाम जप

छिंदवाड़ा के गांव में भगवान वाली गली ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: दाएं जाएंगे तो राम गली बाएं से गुजरेंगे तो श्याम गली. गांव के बीचो-बीच माता जानकी चौक और इसके अलावा राजा दशरथ के सभी पुत्रों के नाम से गालियों के नाम वाला एक गांव है. ऐसा गलियों के नाम वाला एक गांव है, जहां के ग्रामीणों ने आस्था के चलते ऐसा किया है.

भगवान के नाम पर इस गांव की गलियों और चौक चौराहों के नाम