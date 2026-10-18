छिंदवाड़ा के गांव में भगवान वाली गली, आसानी से मिलते लोगों के घर, साथ में होता नाम जप
छिंदवाड़ा का एक गांव ऐसा जहां किसी भी गली में पहुंचने में होती है आसानी, गलियों को नाम लेते ही होता है भगवान का जप. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 3:33 PM IST
छिंदवाड़ा: दाएं जाएंगे तो राम गली बाएं से गुजरेंगे तो श्याम गली. गांव के बीचो-बीच माता जानकी चौक और इसके अलावा राजा दशरथ के सभी पुत्रों के नाम से गालियों के नाम वाला एक गांव है. ऐसा गलियों के नाम वाला एक गांव है, जहां के ग्रामीणों ने आस्था के चलते ऐसा किया है.
भगवान के नाम पर इस गांव की गलियों और चौक चौराहों के नाम
छिंदवाड़ा से करीब 12 किलोमीटर सलैया गांव है. इस गांव की हर गली का नाम भगवान के नाम पर है. इतना ही नहीं चौक-चौराहे देवियों के नाम पर रखे गए हैं. जैसे ही गांव में घुसेंगे तो राम गली, श्याम गली, माता जानकी चौक, भरत, शत्रुघ्न गली और लक्ष्मण गली, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे. गांव के युवा सतीश रघुवंशी बताते हैं कि "हमारे गांव की सबसे बड़ी पहचान यह है कि हमारे गांव में एकता है और गांव के लोग आस्था और धर्म पर विश्वास रखते हैं.
इसलिए गांव में हर गलियों का नाम भगवान के नाम पर रखा है. चौक चौराहे देवियों के नाम पर अधिकतर कई गांव में देखा जाता है कि या शहरों में किसी महापुरुष या मोहल्लों के नाम अलग होते हैं, लेकिन इन गलियों के नाम इसलिए ऐसे रखे हैं, ताकि गांव के सभी लोग इसी बहाने भगवान का नाम ले सकें और धर्म के साथ जुड़ाव हो सके."
गांव के नाम में भी कर लिया बदलाव
गांव के सौरभ सोनी ने ईटीवी भारत को बताया कि "गांव के बुजुर्ग से लेकर छोटा सा बच्चा भी धर्म के प्रति जागरूक हो सके और भगवान का नाम दिन भर ले सके, इसलिए हर गलियों के नाम अलग-अलग भगवान के नाम पर रखे गए हैं. भगवान राम के सभी भाई देश और दुनिया के लिए आदर्श हैं, ताकि उनके नाम से हमारे गांव की पहचान हो सके. इसलिए ऐसा किया गया है, इतना ही नहीं इस गांव का नाम पहले सलैया था. जब से गांव में मंदिर बना है, उसे भी बदलकर शिवधाम सलैया कर दिया गया है."
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एड्रेस बताने में भी होती है आसानी, सुबह से शाम तक भगवान के नाम जप
ग्रामीणों का कहना है कि गलियों के नाम रखने के बाद उन्हें किसी को भी अपना एड्रेस बताने में आसानी होती है. किसी को भी जब घर का पता बताओ तो आसानी से बता दिया जाता है कि राम गली में तीसरे नंबर पर किसी व्यक्ति का मकान है. इतना ही नहीं सुबह उठते ही जब कोई अपने घर से निकलता है, तो इन गलियों में लगे बोर्ड पढ़कर अपने आप भगवान का नाम उसके मुंह पर आ जाता है और यह सिलसिला दिन भर चलता रहता है. इसी बहाने कम से कम भगवान का हर कोई नाम लेता है.