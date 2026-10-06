नौ नहीं सिर्फ पाँच दिन होती है मां दुर्गा की आराधना, बंगाल के मेहमान चार महीने डालते हैं डेरा
मां दुर्गा की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार बंगाल से छिंदवाड़ा आकर करते हैं खास तैयारियां. सामग्री के साथ लाते हैं खास किस्म की मिट्टी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:13 AM IST
छिंदवाड़ा : नवरात्रि में माता रानी की आराधना का पर्व नौ दिन का होता है लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो 5 दिन की देवी आराधना करता है. इसके लिए बाकायदा अलग से मूर्तियां तैयार की जाती हैं. मूर्तिकार भी पश्चिम बंगाल से छिंदवाड़ा में 4 माह पहले से डेरा डाल लेते हैं. छिंदवाड़ा के मोहन नगर में पिछले 40 सालों से यही सिलसिला जारी है.
बंगाली समाज 16 अक्टूबर को करेगा मां की स्थापना
छिंदवाड़ा के मोहन नगर में पश्चिम बंगाल के रहने वाले परिवार भी नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, जो प्रतिपदा से नहीं बल्कि पंचमी से करते हैं. मां की स्थापना सिर्फ 5 दिन तक ही होती है. न्यू बंगाली सांस्कृतिक संस्था के सदस्य रंजीत मंडल ने बताया "इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है. लेकिन हम लोग बंगाली पंचांग के हिसाब से मां की आराधना करते हैं. इस हिसाब से 16 अक्टूबर को हम मां दुर्गाजी की स्थापना करेंगे और 21 अक्टूबर को विसर्जन होगा."
बंगाली लोग 5 मूर्तियां करते हैं स्थापित
रंजीत मंडल ने बताया "पिछले 40 सालों से हम दुर्गा पंडाल सजाते हैं, जिसमें एक साथ 5 मूर्तियां विराजित की जाती हैं. दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक और गणेश जी के अलावा महिषासुर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं. इन मूर्तियों को बनाने के लिए कलाकार भी बंगाल से छिंदवाड़ा आते हैं. बंगाली समाज में दुर्गा पूजा का विधि विधान खास तरीके से होता है. इस बार लगभग सभी पूजा सुबह ही हैं. अष्टमी और नवमी को मिलाने के लिए एक खास पूजा होती है जिसे संधी पूजा कहा जाता है. इसका विशेष महत्व होता है."
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मिट्टी व सजावट की सामग्री बंगाल से लाते हैं
पश्चिम बंगाल के मूर्तिकार डीके पाल ने ईटीवी भारत को बताया "वे लोग मूर्ति बनाने के लिए 4 महीने पहले छिंदवाड़ा आ जाते हैं. दुर्गा पूजा के लिहाज से वे ऑर्डर पर मूर्तियां तैयार करते हैं. मूर्ति बनाने के लिए बंगाल से ही मिट्टी से लेकर दुर्गा जी के कपड़े और उन्हें सजाने का सारा सामान लेकर पहुंचते हैं. 4 महीने तक वे यहां पर दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां तैयार करते हैं. यह सिलसिला पिछले 40 सालों से चल रहा है."