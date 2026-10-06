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नौ नहीं सिर्फ पाँच दिन होती है मां दुर्गा की आराधना, बंगाल के मेहमान चार महीने डालते हैं डेरा

बंगाली समाज 16 अक्टूबर को करेगा मां की स्थापना ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : नवरात्रि में माता रानी की आराधना का पर्व नौ दिन का होता है लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो 5 दिन की देवी आराधना करता है. इसके लिए बाकायदा अलग से मूर्तियां तैयार की जाती हैं. मूर्तिकार भी पश्चिम बंगाल से छिंदवाड़ा में 4 माह पहले से डेरा डाल लेते हैं. छिंदवाड़ा के मोहन नगर में पिछले 40 सालों से यही सिलसिला जारी है.